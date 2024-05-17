https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848290941.html
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, заявила официальный... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T18:52+0300
2024-05-17T18:52+0300
2024-05-17T18:57+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", — сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.Захарова добавила, что ограничения "вещательной деятельности" ряда российских СМИ в Евросоюзе стало очередное свидетельством пренебрежения ЕС своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ.Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
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Политика, ЕВРОПА, санкции против РФ, СМИ
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
МИД о санкциях против СМИ в ЕС: рассматриваем это как продолжение политцензуры
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", — сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.
Захарова добавила, что ограничения "вещательной деятельности" ряда российских СМИ в Евросоюзе стало очередное свидетельством пренебрежения ЕС своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ.
Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.