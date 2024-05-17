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Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин
Растущая экономика КНР требует большого объема энероресурсов, надежные поставки которых может осуществлять Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:40+0300
2024-05-17T13:40+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Растущая экономика КНР требует большого объема энероресурсов, надежные поставки которых может осуществлять Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", — заметил президент.Кроме того, Москва и Пекин подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2".Проект "Сила Сибири-2" предусматривает поставку газа из России в Китай через Монголию объемом 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол о результатах рассмотрения технико-экономического обоснования и контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. В марте 2023 года российский лидер заявил, что практически все параметры проекта согласованы.Ко всему прочему, Газпром согласует маршруты газопровода "Сила Сибири 2", включая возможность прокладки рядом с ним нефтепровода для поставок в Китай.Путин отметил, что разные маршруты возможны, включая маршрут через Монголию, и что можно рассмотреть идею "подкупить танкерный флот" по Северному морскому пути для создания настоящего трубопровода. Он подчеркнул, что все варианты являются экономически целесообразными и что специалисты должны выбрать наилучший вариант.Путин также подчеркнул, что Россия имеет общую границу с Китаем и не будет подвержена санкциям, которые могут затруднить поставки.
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россия, китай, энергоресурсы, новости
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, энергоресурсы, Новости
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин
Путин: нет ничего более надежного, чем поставки энергоресурсов из России в Китай
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Растущая экономика КНР требует большого объема энероресурсов, надежные поставки которых может осуществлять Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
"Не готов сказать по техническим деталям, но подтверждена заинтересованность с обеих сторон в реализации этого проекта. Китайская экономика растет, она требует увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста", — заметил президент.
Кроме того, Москва и Пекин подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2".
Проект "Сила Сибири-2" предусматривает поставку газа из России в Китай через Монголию объемом 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол о результатах рассмотрения технико-экономического обоснования и контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. В марте 2023 года российский лидер заявил, что практически все параметры проекта согласованы.
Ко всему прочему, Газпром согласует маршруты газопровода "Сила Сибири 2", включая возможность прокладки рядом с ним нефтепровода для поставок в Китай.
Путин отметил, что разные маршруты возможны, включая маршрут через Монголию, и что можно рассмотреть идею "подкупить танкерный флот" по Северному морскому пути для создания настоящего трубопровода. Он подчеркнул, что все варианты являются экономически целесообразными и что специалисты должны выбрать наилучший вариант.
Путин также подчеркнул, что Россия имеет общую границу с Китаем и не будет подвержена санкциям, которые могут затруднить поставки.
Посол раскрыл детали проекта "Сила Сибири-2", которые обсуждают РФ и Китай