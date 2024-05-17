Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240517/slutskiy-848288874.html
Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий
Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий - 17.05.2024, ПРАЙМ
Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий
Москва ответит на попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по международным... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:42+0300
2024-05-17T17:42+0300
политика
россия
ес
сми
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_392fdfa6c40a60d4bf72ef2726ad0f48.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Москва ответит на попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Евросоюз принял решение запретить нескольким российским СМИ, таким как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и "Голос Европы", работать на территории ЕС."Страусиная политика! Но попытки "закрыть рот" российским СМИ в век стремительно развивающихся цифровых технологий смешны и бесперспективны. И в любом случае без ответа с нашей стороны они не останутся", — заявил парламентарий.Он также подчеркнул, что в Брюсселе наблюдается новый этап информационной войны и преследования правды. Политик заключил, что свобода слова на Западе стала мифом и потеряла значение в так называемых "демократических ценностях", и была заменена борьбой с инакомыслием и цензурой, которые использовались как инструменты русофобии.
https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848283256.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_69e99c2b66b4d4e09ff4921ae7d98b48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, сми, новости
Политика, РОССИЯ, ЕС, СМИ, Новости
17:42 17.05.2024
 
Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий

Слуцкий: попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ не останутся без ответа

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Москва ответит на попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Евросоюз принял решение запретить нескольким российским СМИ, таким как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и "Голос Европы", работать на территории ЕС.
"Страусиная политика! Но попытки "закрыть рот" российским СМИ в век стремительно развивающихся цифровых технологий смешны и бесперспективны. И в любом случае без ответа с нашей стороны они не останутся", — заявил парламентарий.
Он также подчеркнул, что в Брюсселе наблюдается новый этап информационной войны и преследования правды. Политик заключил, что свобода слова на Западе стала мифом и потеряла значение в так называемых "демократических ценностях", и была заменена борьбой с инакомыслием и цензурой, которые использовались как инструменты русофобии.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
ЕС приостановил вещание четырех СМИ
15:19
 
ПолитикаРОССИЯЕССМИНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала