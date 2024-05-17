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Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий

Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий - 17.05.2024, ПРАЙМ

Запад получит ответ на попытки "закрыть рот" российским СМИ, заявил Слуцкий

Москва ответит на попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по международным... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:42+0300

2024-05-17T17:42+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Москва ответит на попытки Запада "закрыть рот" российским СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Евросоюз принял решение запретить нескольким российским СМИ, таким как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и "Голос Европы", работать на территории ЕС."Страусиная политика! Но попытки "закрыть рот" российским СМИ в век стремительно развивающихся цифровых технологий смешны и бесперспективны. И в любом случае без ответа с нашей стороны они не останутся", — заявил парламентарий.Он также подчеркнул, что в Брюсселе наблюдается новый этап информационной войны и преследования правды. Политик заключил, что свобода слова на Западе стала мифом и потеряла значение в так называемых "демократических ценностях", и была заменена борьбой с инакомыслием и цензурой, которые использовались как инструменты русофобии.

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