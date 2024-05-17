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Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество двух стран - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество двух стран
Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество двух стран - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество двух стран
Президент России Владимир Путин заявил, что накануне вечером вместе с председателем КНР Си Цзиньпином они подробным образом обсудили перспективы многопланового... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:33+0300
2024-05-17T09:25+0300
владимир путин
китай
россия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что накануне вечером вместе с председателем КНР Си Цзиньпином они подробным образом обсудили перспективы многопланового сотрудничества двух государств. Глава российского государства, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, отметил, что Россия и Китай могут вместе браться за реализацию самых амбициозных планов. "Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером", - сказал президент России.16 маяы в китайском городе Харбин открылся фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". На ярмарке представлено около 140 видов товаров, их поставили 14 регионов России.
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владимир путин, китай, россия
Владимир Путин, КИТАЙ, РОССИЯ
08:33 17.05.2024 (обновлено: 09:25 17.05.2024)
 
Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество двух стран

Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество России и КНР на вечерних переговорах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что накануне вечером вместе с председателем КНР Си Цзиньпином они подробным образом обсудили перспективы многопланового сотрудничества двух государств.
Глава российского государства, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, отметил, что Россия и Китай могут вместе браться за реализацию самых амбициозных планов.
"Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером", - сказал президент России.
16 маяы в китайском городе Харбин открылся фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России". На ярмарке представлено около 140 видов товаров, их поставили 14 регионов России.
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