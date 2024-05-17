https://1prime.ru/20240517/sotrudnichestvo-848272738.html
Сотрудничество РФ и Китая соответствует рыночным принципам, заявил МИД КНР
Сотрудничество РФ и Китая соответствует рыночным принципам, заявил МИД КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
Сотрудничество РФ и Китая соответствует рыночным принципам, заявил МИД КНР
Сотрудничество КНР и РФ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам, не подвержено внешнему вмешательству или принуждению,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:23+0300
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2024-05-17T12:25+0300
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ПЕКИН, 17 мая – ПРАЙМ. Сотрудничество КНР и РФ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам, не подвержено внешнему вмешательству или принуждению, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь."Сотрудничество Китая и России носит открытый характер, соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено внешнему вмешательству или принуждению", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что Пекин и Москва продолжат развивать сотрудничество в традиционных областях, включая экономику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность.
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китай, россия, вто
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, ВТО
Сотрудничество РФ и Китая соответствует рыночным принципам, заявил МИД КНР
МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ соответствует правилам ВТО и рыночным принципам
ПЕКИН, 17 мая – ПРАЙМ. Сотрудничество КНР и РФ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам, не подвержено внешнему вмешательству или принуждению, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
"Сотрудничество Китая и России носит открытый характер, соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено внешнему вмешательству или принуждению", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Он добавил, что Пекин и Москва продолжат развивать сотрудничество в традиционных областях, включая экономику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность.
Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем