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В Минфине заявили о продлении механизма соцзаказа

В Минфине заявили о продлении механизма соцзаказа - 17.05.2024, ПРАЙМ

В Минфине заявили о продлении механизма соцзаказа

Реализация механизма социального заказа будет продлена с 2025 года на всей территории России в связи с успешной его апробацией в течение 2020-2024 годов,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:12+0300

2024-05-17T09:12+0300

2024-05-17T09:12+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Реализация механизма социального заказа будет продлена с 2025 года на всей территории России в связи с успешной его апробацией в течение 2020-2024 годов, сообщается на сайте Минфина со ссылкой на положения подготовленного ведомством законопроекта. Социальный заказ - это инструмент управления, который используется для повышения удовлетворенности граждан при получении социальных услуг, финансируемых за счет бюджета. "С 2020 по 2024 год проводится апробация указанного механизма. На текущий момент в его реализации участвуют 38 регионов страны, а с учетом направления "Дополнительное образование" – 84. Количество человек, которые воспользуются услугами в рамках социального заказа в 2024 году с учетом услуг по дополнительному образованию, составит 19 млн человек. В связи с успешной апробацией подготовленный законопроект предусматривает реализацию Федерального закона о социальном заказе с 1 января 2025 года на всей территории Российской Федерации", - говорится в материалах. Отмечается, что законопроект ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, у высших исполнительных органов регионов и местных администраций появится право определять отрасли социальной сферы, в которых будет применяться закон о соцзаказе и (или) отдельные услуги в рамках этих отраслей в системе "Электронный бюджет". Если данные органы определили только сферы, то решение об отдельных услугах будут приниматься их отраслевыми уполномоченными органами также в системе "Электронный бюджет". Также в порядок формирования государственных соцзаказов будут включены значения показателей эффективности оказания госуслуг в социальной сфере, по которым планируется определять исполнителей по результатам отбора, и план достижения таких показателей. Кроме того, нормы о соцзаказе, которые ранее были временными, станут применяться на постоянной основе. "В их числе право правительства России определять особенности формирования реестра потребителей госуслуг в соцсфере, а именно – использовать в качестве такого реестра формы структурированной информации о получателях услуг", - поясняется в сообщении. "На постоянной основе вводится норма в Федеральный закон о физической культуре и спорте, согласно которой организация спортивной подготовки возможна на основании государственного социального заказа, в том числе с применением конкурентных способов отбора исполнителей услуг", - добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20240515/ipoteka-848196960.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин