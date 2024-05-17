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Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем

Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем

Подавляющее большинство российских регионов поддерживает связи с КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:37+0300

2024-05-17T08:37+0300

2024-05-17T09:28+0300

владимир путин

россия

китай

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских регионов поддерживает связи с КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества."Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - отметил российский лидер.По его словам, более 300 городов и муниципалитетов двух стран установили побратимские отношения. путин подчеркнул, что подобной связи у России нет ни с одной страной мира. Он также указал на потенциал сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом. 16 мая российский лидер в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая путин находится в Харбине.

https://1prime.ru/20240516/katyusha-848239749.html

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владимир путин, россия, китай