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Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем
Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем
Подавляющее большинство российских регионов поддерживает связи с КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:37+0300
2024-05-17T09:28+0300
владимир путин
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китай
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских регионов поддерживает связи с КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества."Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - отметил российский лидер.По его словам, более 300 городов и муниципалитетов двух стран установили побратимские отношения. путин подчеркнул, что подобной связи у России нет ни с одной страной мира. Он также указал на потенциал сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом. 16 мая российский лидер в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая путин находится в Харбине.
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владимир путин, россия, китай
Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ
08:37 17.05.2024 (обновлено: 09:28 17.05.2024)
 
Путин указал на поддержание связей российских регионов с Китаем

Путин: подавляющее большинство субъектов РФ поддерживает связи с Китаем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских регионов поддерживает связи с КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.
"Отмечу, что на сегодняшний день подавляющее большинство субъектов Российской Федерации поддерживает связи с китайскими партнерами. И со стороны Китая практически все провинции и административные образования вовлечены в такое сотрудничество", - отметил российский лидер.
По его словам, более 300 городов и муниципалитетов двух стран установили побратимские отношения. путин подчеркнул, что подобной связи у России нет ни с одной страной мира.
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Он также указал на потенциал сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.
Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом. 16 мая российский лидер в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая путин находится в Харбине.
 
Владимир ПутинРОССИЯКИТАЙ
 
 
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