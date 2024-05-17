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Раскрыто, на какие жертвы идут россияне ради отпуска
Раскрыто, на какие жертвы идут россияне ради отпуска - 17.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на какие жертвы идут россияне ради отпуска
47 процентов туристов из России не могут уложиться в бюджет во время отпуска, 26 процентам же хватает накопленных на поездку денег. Об этом сообщает... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:46+0300
2024-05-17T16:46+0300
2024-05-17T16:46+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. 47 процентов туристов из России не могут уложиться в бюджет во время отпуска, 26 процентам же хватает накопленных на поездку денег. Об этом сообщает исследование сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс, его результаты приводит "Газета.Ru".Так, согласно исследованию, 18 процентам туристов хватает средств, чтобы одномоментно оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск. Остальная часть граждан вынуждена копить на поездки.Сообщается, что чаще всего россияне копят на билеты (47 процентов), проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Также шесть процентов откладывают деньги на походы по магазинам в отпуске.Кроме того, в соответствии с результатом опроса, большая часть россиян намерены улучшить свое финасовое поведение в грядущих поездка. К озвученным способам относятся поиск способов сэкономить, откладывание большей суммы или план расходов.Ранее сообщалось, что в 2023 году каждому пятому российскому заявителю отказали в оформлении шенгенской визы. По данным АТОР, доля отказов гражданам России в шенгене выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.
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россия, туризм, туристы
Раскрыто, на какие жертвы идут россияне ради отпуска
Авиасейлс: почти половина россиян не вписывается в бюджет в отпуске
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ
. 47 процентов туристов из России не могут уложиться в бюджет во время отпуска, 26 процентам же хватает накопленных на поездку денег. Об этом сообщает исследование сервиса по покупке авиабилетов Авиасейлс, его результаты приводит
"Газета.Ru".
Так, согласно исследованию, 18 процентам туристов хватает средств, чтобы одномоментно оплатить авиабилеты и прочие расходы на отпуск. Остальная часть граждан вынуждена копить на поездки.
Сообщается, что чаще всего россияне копят на билеты (47 процентов), проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Также шесть процентов откладывают деньги на походы по магазинам в отпуске.
Кроме того, в соответствии с результатом опроса, большая часть россиян намерены улучшить свое финасовое поведение в грядущих поездка. К озвученным способам относятся поиск способов сэкономить, откладывание большей суммы или план расходов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году каждому пятому российскому заявителю отказали в оформлении шенгенской визы. По данным АТОР, доля отказов гражданам России в шенгене выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.
В АТОР рассказали, как выросла доля отказов россиянам в шенгене за 4 года