Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240517/turtsiya-848275221.html
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение - 17.05.2024, ПРАЙМ
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение
Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:58+0300
2024-05-17T12:58+0300
политика
россия
великобритания
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы.МИД России 16 мая сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве объявлен персоной нон-грата. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение недели, добавили в ведомстве."Браво, Путин! Говорил на понятном им языке", - заявил читатель Айдын актас.Другие пользователи также восхитились решением Москвы, предложив выслать всех британских дипломатов."Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", - добавил Baba goruryПолный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html
великобритания
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, турция
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ
12:58 17.05.2024
 
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение

Читатели турецкого Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы.
МИД России 16 мая сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве объявлен персоной нон-грата. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение недели, добавили в ведомстве.
"Браво, Путин! Говорил на понятном им языке", - заявил читатель Айдын актас.
Другие пользователи также восхитились решением Москвы, предложив выслать всех британских дипломатов.
"Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", - добавил Baba gorury
Полный текст читайте на ИноСМИ
Париж - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции
8 мая, 17:44
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала