https://1prime.ru/20240517/turtsiya-848275221.html

Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение

Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение - 17.05.2024, ПРАЙМ

Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение

Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:58+0300

2024-05-17T12:58+0300

2024-05-17T12:58+0300

политика

россия

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турция

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы.МИД России 16 мая сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве объявлен персоной нон-грата. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение недели, добавили в ведомстве."Браво, Путин! Говорил на понятном им языке", - заявил читатель Айдын актас.Другие пользователи также восхитились решением Москвы, предложив выслать всех британских дипломатов."Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", - добавил Baba goruryПолный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html

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турция

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россия, великобритания, турция