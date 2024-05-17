https://1prime.ru/20240517/turtsiya-848275221.html
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение - 17.05.2024, ПРАЙМ
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение
Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:58+0300
2024-05-17T12:58+0300
2024-05-17T12:58+0300
политика
россия
великобритания
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7 поддержали решение Москвы.МИД России 16 мая сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве объявлен персоной нон-грата. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение недели, добавили в ведомстве."Браво, Путин! Говорил на понятном им языке", - заявил читатель Айдын актас.Другие пользователи также восхитились решением Москвы, предложив выслать всех британских дипломатов."Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", - добавил Baba goruryПолный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240508/frantsiya-848021037.html
великобритания
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, турция
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ
Россия ответила на британскую агрессию. Турки поддержали ее решение
Читатели турецкого Haber7 поддержали ответ России на недружественные действия Британии
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Россия ответила на недружественные действия Великобритании высылкой военного атташе страны, читатели турецкого портала Haber7
поддержали решение Москвы.
МИД России 16 мая сообщил, что атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве объявлен персоной нон-грата. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение недели, добавили в ведомстве.
"Браво, Путин! Говорил на понятном им языке", - заявил читатель Айдын актас.
Другие пользователи также восхитились решением Москвы, предложив выслать всех британских дипломатов.
"Наконец-то, хоть одна страна проснулась и изгнала британских агентов, сеющих хаос в мире", - добавил Baba gorury
"Это перелом": ситуация на Украине вызвала панику во Франции