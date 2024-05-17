Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/utka-848273451.html
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински
Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:31+0300
2024-05-17T12:47+0300
владимир путин
си цзиньпин
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228257_0:62:3057:1781_1920x0_80_0_0_f31780fe64eb15ffc9110a653af90652.jpg
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал учащимся Харбинского политехнического университета, добавив, что было вкусно. Президенту задали вопрос, какие блюда китайской кухни он больше всего любит. "Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", - пошутил Путин, отвечая на вопрос студента. По словам российского президента, кухня любого народа является частью его культуры, и на самом деле великих мировых кухонь не так много. Одна из них - китайская, отметил президент. По его словам, в России утку по-пекински знают все."Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй - уж больно было вкусно", - рассказал глава государства.Утка по-пекински является одним из самых известных блюд китайской кухни. Рецепт утки стал известен еще в 1330 году. Отмечается, что рецепт происходит из провинции Шаньдун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием.
https://1prime.ru/20240517/kosmos-848271958.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228257_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_4a256de1dd68696955a848f4b1b9ab58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, си цзиньпин, китай
Владимир Путин, Си Цзиньпин, КИТАЙ
12:31 17.05.2024 (обновлено: 12:47 17.05.2024)
 
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински

Путин рассказал китайским студентам, как Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал учащимся Харбинского политехнического университета, добавив, что было вкусно.
Президенту задали вопрос, какие блюда китайской кухни он больше всего любит.
"Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", - пошутил Путин, отвечая на вопрос студента.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
12:11
По словам российского президента, кухня любого народа является частью его культуры, и на самом деле великих мировых кухонь не так много. Одна из них - китайская, отметил президент. По его словам, в России утку по-пекински знают все.
"Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй - уж больно было вкусно", - рассказал глава государства.
Утка по-пекински является одним из самых известных блюд китайской кухни. Рецепт утки стал известен еще в 1330 году. Отмечается, что рецепт происходит из провинции Шаньдун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием.
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала