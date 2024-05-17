https://1prime.ru/20240517/utka-848273451.html
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински
Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:31+0300
2024-05-17T12:31+0300
2024-05-17T12:47+0300
владимир путин
си цзиньпин
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228257_0:62:3057:1781_1920x0_80_0_0_f31780fe64eb15ffc9110a653af90652.jpg
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал учащимся Харбинского политехнического университета, добавив, что было вкусно. Президенту задали вопрос, какие блюда китайской кухни он больше всего любит. "Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", - пошутил Путин, отвечая на вопрос студента. По словам российского президента, кухня любого народа является частью его культуры, и на самом деле великих мировых кухонь не так много. Одна из них - китайская, отметил президент. По его словам, в России утку по-пекински знают все."Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй - уж больно было вкусно", - рассказал глава государства.Утка по-пекински является одним из самых известных блюд китайской кухни. Рецепт утки стал известен еще в 1330 году. Отмечается, что рецепт происходит из провинции Шаньдун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием.
https://1prime.ru/20240517/kosmos-848271958.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228257_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_4a256de1dd68696955a848f4b1b9ab58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, си цзиньпин, китай
Владимир Путин, Си Цзиньпин, КИТАЙ
"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински
Путин рассказал китайским студентам, как Си Цзиньпин угостил его уткой по-пекински
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал учащимся Харбинского политехнического университета, добавив, что было вкусно.
Президенту задали вопрос, какие блюда китайской кухни он больше всего любит.
"Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", - пошутил Путин, отвечая на вопрос студента.
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
По словам российского президента, кухня любого народа является частью его культуры, и на самом деле великих мировых кухонь не так много. Одна из них - китайская, отметил президент. По его словам, в России утку по-пекински знают все.
"Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй - уж больно было вкусно", - рассказал глава государства.
Утка по-пекински является одним из самых известных блюд китайской кухни. Рецепт утки стал известен еще в 1330 году. Отмечается, что рецепт происходит из провинции Шаньдун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием.