https://1prime.ru/20240517/utka-848273451.html

"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински

"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Уж больно было вкусно". Путин восхитился уткой по-пекински

Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:31+0300

2024-05-17T12:31+0300

2024-05-17T12:47+0300

владимир путин

си цзиньпин

китай

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин угостил президента России Владимира Путина. Об этом российский лидер рассказал учащимся Харбинского политехнического университета, добавив, что было вкусно. Президенту задали вопрос, какие блюда китайской кухни он больше всего любит. "Как хорошо, что человек, который занимается космосом, думает о еде. У нас Пушкин говорил: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это вот имеет отношение к данной ситуации", - пошутил Путин, отвечая на вопрос студента. По словам российского президента, кухня любого народа является частью его культуры, и на самом деле великих мировых кухонь не так много. Одна из них - китайская, отметил президент. По его словам, в России утку по-пекински знают все."Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй - уж больно было вкусно", - рассказал глава государства.Утка по-пекински является одним из самых известных блюд китайской кухни. Рецепт утки стал известен еще в 1330 году. Отмечается, что рецепт происходит из провинции Шаньдун. Он пользовался популярностью при юаньском дворе в Пекине, почему и распространился повсеместно под нынешним названием.

https://1prime.ru/20240517/kosmos-848271958.html

китай

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владимир путин, си цзиньпин, китай