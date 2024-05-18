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Курс попробует протестировать психологический уровень 90 рублей за доллар

Курс попробует протестировать психологический уровень 90 рублей за доллар - 18.05.2024, ПРАЙМ

Курс попробует протестировать психологический уровень 90 рублей за доллар

Курс российской валюты в середине мая после завершения майских "каникул" нашел поддержку и смог компенсировать потери, понесенные в ходе торгов в период... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T06:20+0300

2024-05-18T06:20+0300

2024-05-18T06:20+0300

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты в середине мая после завершения майских "каникул" нашел поддержку и смог компенсировать потери, понесенные в ходе торгов в период межпраздничной волатильности. При этом рубль в моменте даже обновил максимум к доллару за два месяца. В частности, нацвалюта США падала до 90,72 рубля – минимума с 12 марта.В целом же, доллар провел рабочую неделю в диапазоне 90,72-92,58 рубля, юань - в коридоре 12,55-12,72 рубля, евро - 98,36-99,84 рубля.Поддержка приходила от роста продаж валюты от ЦБ РФ после сокращения покупки валюты Минфином в мае по бюджетному правилу, а также – от продления сроков обязательной продажи валюты экспортерами. Оценки ЦБ РФ по торговому балансу также поддержали рубль.В целом же, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,31 рубля до 90,95 рубля, евро – на 76 копеек. до 98,74 рубля, юаня — на 12 копеек 12,57 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели не изменилась и составила 7,64 тысячи, как и неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА РОСТ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИРубль начал рабочую неделю ростом против основных валют. Поддержка российской валюте пришла от данных Минфина о том, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей. Таким образом, суммарный объем доходов федерального бюджета за период составил 11,684 триллиона рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года, оценили в Минфине.Кроме того, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в апреле выросли на 2% к марту, до 13,2 миллиарда долларов.Также игроки обратили внимание на данные ФТС о том, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте 2024 года составило 38,3 миллиарда долларов, что на 4,5 миллиарда долларов (на 13,3%) выше показателя аналогичного периода 2023 года. Экспорт товаров из РФ при этом составил 101,2 миллиарда долларов против 103,6 миллиарда годом ранее. Импорт товаров в Россию за первые три месяца сократился на 9,9% и составил 62,9 миллиарда долларов против 69,8 миллиарда в прошлом году.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в умеренном укреплении против доллара и преимущественно – в стабилизации к юаню и евро. Локальный минимум, достигнутый курсом доллара против рубля заставил инвесторов притормозить с продажей инвалюты.Между тем, ЦБ РФ оценивает, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в апреле выросло в 33 раза по сравнению с апрелем 2023 года и составило 6,6 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в апреле увеличилось на 36,8% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 9,3 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.Таким образом, фундаментальные факторы крепости рубля сохраняются, и на фоне близости пика майского налогового периода, а также в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, курс может попробовать опуститься в район психологически значимой отметки 90 рублей за доллар.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют