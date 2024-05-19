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В Европе заставили ярых противников России платить по счетам

В Европе заставили ярых противников России платить по счетам - 19.05.2024, ПРАЙМ

В Европе заставили ярых противников России платить по счетам

Отказ от российских энергоносителей и призывы ужесточить санкций вышли боком самым громким критикам Москвы – государствам Восточной Европы. Разгон инфляции,... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T04:04+0300

2024-05-19T04:04+0300

2024-05-19T04:04+0300

статья

мери валишвили

лазарь бадалов

экономика ес

польша

восточная европа

ецб

дефицит бюджета

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Роман Серов. Отказ от российских энергоносителей и призывы ужесточить санкций вышли боком самым громким критикам Москвы – государствам Восточной Европы. Разгон инфляции, высокие цены на энергоносители, дефицит бюджета. В прошлом году они назанимали в три раза больше, чем за весь 2022-й. Обслуживать долги все сложнее, а стоимость новых заимствований возросла. Соседи по Евросоюзу опасаются, что эти страны раскрутят новый кризис.Рекордные долгиЕвропейские страны "уязвимы к неблагоприятным потрясениям", вызванным геополитической напряженностью и высокими процентными ставками, и они неспособны сокращать государственный долг, предупредил в своем обзоре Европейский центральный банк (ЕЦБ).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсобенно настораживает долговая нагрузка Восточной Европы – эти страны беспрецедентно увеличили темпы заимствований через гособлигации. Уже в прошлом году их долг приблизился к рекорду в 32 миллиарда долларов. В топе заемщиков с наибольшим приростом долговой нагрузки - Польша, Румыния и Венгрия. Только за два последних года дефицит бюджета Восточной Европы вырос до 4,3% от общего ВВП региона по сравнению с 1,3% в 2021-м.Все это - следствие военных расходов, трат на беженцев и на обучение украинских военнослужащих. И, конечно же, расходов на энергетику. Только за первый "санкционный" год отказ от российского газа обошелся всей Европе почти в триллион долларов.Наказывая Россию, пришлось серьезно потратиться на закупку энергоресурсов на других рынках по высоким ценам. Это разогнало инфляцию в регионе. Венгрия, Румыния и Польша к концу 2023 года пришли с инфляцией в 17,6%, 6,6% и 6,2% соответственно, отмечает Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.На фоне роста цен центральные банки государств поднимают уровень ключевой ставки. Это тянет за собой сокращение экономики, делает ее менее устойчивой ко внешним негативным факторам, добавляет экономист. Восточная Европа действительно слишком увлеклась одалживанием денег, отмечало агентство Bloomberg. Регион копит долги в иностранной валюте, а время совсем не подходящее - стоимость заимствований на внешних рынках резко возросла.Новый проблемный блокРастущий бюджетный дефицит влечет еще большие расходы, финансируемые за счет долга. А географическая близость этих стран к зоне проведения СВО вынуждает закладывать и военные риски. Как предрекали аналитики, иностранные инвесторы будут требовать все большей премии за риск при покупке гособлигаций стран региона.Прогнозы оправдались. Согласно майскому докладу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с февраля 2022 года стоимость суверенных заимствований для десяти стран Восточной Европы увеличилась примерно на полпроцента."Макроэкономические проблемы негативно отражаются на рейтинге суверенных заемщиков, следовательно, кредиторы в целях минимизации собственных рисков выдают заимствования под повышенный процент", - указывает Мери Валилашвили.Ситуация для восточноевропейских стран осложняется и тем, что сейчас ЕС стоит на пороге конфискации российских суверенных активов. Инвесторов, разумеется, нервируют и эти перспективы.В ЕЦБ уже не раз предупреждали, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте. О том же говорили и в бельгийском Euroclear. Как подчеркнула исполнительный директор депозитария Лив Мостри, использование российских активов в качестве залога "близко к косвенной конфискации" и несет риски для европейской безопасности.Вдобавок, по инвестиционной привлекательности восточноевропейских государств больно ударил разрыв экономических связей с Россией и отсутствие диверсификации.Теперь доходы этих стран снижаются, а дефицит и долги растут. Инвесторам и кредиторам сложно поверить в изменение ситуации в лучшую сторону, следовательно, они повышают стоимость заимствований, замечает Лазарь Бадалов, доцент экономического факультета РУДН.Спасать слабых теперь некомуНу и, наконец, финансовый рынок хорошо помнит долговой кризис 15-летней давности, разразившийся в Евросоюзе. Тогда проблемные страны PIIGS (Португалию, Италию, Ирландию, Грецию, Испанию) пришлось спасать локомотивам - Франции и Германии.Теперь у последних тоже все плохо. Так, например, в 2023-м в Германии на фоне сокращения налоговых поступлений из-за рецессии ежегодные выплаты по процентам достигли 40 миллиардов евро, что в десять раз больше, чем в 2021 году.Во Франции вообще заявили о катастрофическом состоянии госфинансов. Как сообщил член Европарламента Жоффруа Дидье, дефицит бюджета достиг почти 4,9% ВВП, а долговое бремя страны вырастет до рекордных 57 миллиардов евро в 2024-м.Очевидно, что в нынешней ситуации тянуть отстающих некому. "Не исключено, что на просторах ЕС на этот раз могут появится страны PELL (Польша, Эстония, Латвия, Литва), которые надо будет спасать по другим причинам, но с похожими проблемами. Все они очевидны финансовому миру, который в такое трудное время предпочитает молчать, но действовать, повышая ставки", - подчеркивает Лазарь Бадалов.Все это сулит негативные последствия: краткосрочные - дальнейшее увеличение стоимости обслуживания долга, и долгосрочные - снижение рейтингов и падение инвестиционной привлекательности.Кроме того, борьба за доступ к любым ресурсам, будь то финансовым или энергетическим, внутри Европейского Союза резко усилиться в самое ближайшее время. Обострятся внутренние противоречия между странами и блоками государств внутри ЕС, прогнозирует Андрей Гусев, доцент Кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.Центробежные силы увеличиваются. Например, Венгрия во многом экономически уже ориентируется на Китай, не стесняясь последствий и не боясь окриков из Брюсселя, добавляет экономист.Он подчеркивает и нарастающую потребность в перераспределении средств, что становится очередной головной болью для Евросоюза, особенно в свете продолжающейся финансовой поддержки Украины. Экономики стран Восточной Европы требуют все больше вливаний. А с другой стороны – денег требуют страны Южной и даже Западной Европы, которые также сталкиваются с дефицитом бюджета.

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польша

восточная европа

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мери валишвили, лазарь бадалов, экономика ес, польша, восточная европа, ецб, дефицит бюджета