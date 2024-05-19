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Шольцу указали на замаячившую "пропасть" из-за политики по Украине
Шольцу указали на замаячившую "пропасть" из-за политики по Украине - 19.05.2024, ПРАЙМ
Шольцу указали на замаячившую "пропасть" из-за политики по Украине
Помощь Киеву плохо скажется на будущем Украины и Германии, полагает немецкий политик Сара Вагенкнехт. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T14:26+0300
2024-05-19T14:26+0300
2024-05-19T14:26+0300
мирные переговоры
помощь украине
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Помощь Киеву плохо скажется на будущем Украины и Германии, полагает немецкий политик Сара Вагенкнехт.Так, она прокомментировала запрос Министерства обороны Германии на очередной транш военной помощи Украине."Этот курс ведет нас и Украину в пропасть", – написала Вагенкнехт на странице в соцсети Х.По ее словам, на Украине уже некому воевать, а немецкое правительство собирается отправить туда пакет помощи.Пришло время сесть за стол переговоров, подытожила Вагенкнехт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.
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мирные переговоры, помощь украине, фрг
мирные переговоры, помощь Украине, ФРГ
Шольцу указали на замаячившую "пропасть" из-за политики по Украине
Вагенкнехт: политика ФРГ по Украине приведет к краху не только Киев, но и Берлин
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Помощь Киеву плохо скажется на будущем Украины и Германии, полагает немецкий политик Сара Вагенкнехт.
Так, она прокомментировала запрос Министерства обороны Германии на очередной транш военной помощи Украине.
"Этот курс ведет нас и Украину в пропасть", – написала
Вагенкнехт на странице в соцсети Х.
По ее словам, на Украине уже некому воевать, а немецкое правительство собирается отправить туда пакет помощи.
Пришло время сесть за стол переговоров, подытожила Вагенкнехт.
В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.