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Ассоциация розничных инвесторов увидела риски при обмене акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов увидела риски при обмене акций Yandex N.V. - 20.05.2024, ПРАЙМ

Ассоциация розничных инвесторов увидела риски при обмене акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) видит риски при обмене акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" и направила в Банк России соответствующее письмо, которое | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T14:04+0300

2024-05-20T14:04+0300

2024-05-20T14:05+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) видит риски при обмене акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" и направила в Банк России соответствующее письмо, которое есть в распоряжении РИА Новости.В середине мая будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Как сообщал консорциум, сбор заявок на биржевой обмен продлится до 15.00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок – 8 июля 2024 года, дата расчетов – 9 июля 2024 года. УК "Солид Менеджмент" выступает доверительным управляющим ЗПИФ "Консорциум. Первый".Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и непрерывно находились на одном счете депо. Продать же свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., купленных за рубежом, но заведенных в российскую инфраструктуру до 30 ноября 2023 года."Биржевые акции Yandex N.V., то есть купленные на Московской и "СПБ Бирже", – самые уязвимые. Такие акции заблокированы во внешних депозитариях, их нельзя вывести за пределы российской инфраструктуры и продать, участвовать в управлении компанией, получать дивиденды, участвовать в будущем байбеке от Yandex N.V. В связи с этим мы приветствуем решение консорциума об обмене таких акций", - говорится в письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной."Однако мы видим серьезный риск для розничных инвесторов в этой части сделки. Десятки, а возможно, и сотни тысяч розничных инвесторов, владеющих биржевыми акциями Yandex N.V., рискуют остаться с обесцененными акциями по ее итогам", - отмечается там же.Как уточнили РИА Новости в АРИ, аналогичные по содержанию письма были направлены в "Консорциум" и Минфин России.ГЛАВНЫЕ РИСКИВ АРИ считают, что сроки обмена крайне сжаты."Для акций, купленных на бирже, срок подачи заявок на обмен заканчивается в 15.00 по московскому времени 21 июня 2024 г. (если срок не будет продлён). Согласно сведениям СМИ, коэффициент участия клиентов брокерских компаний в продаже активов по Указу Президента 844 составил от 30 до 80%. Это особенно критично, учитывая, что сейчас начинается сезон отпусков", - говорится в письме.Более 1 миллиона россиян владеют акциями Yandex N.V., и если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 000 человек фактически потеряют свои инвестиции. Важно отметить, что консорциум установил лимит на количество акций, которые будут приобретены в рамках биржевого обмена – 50 047 583 акций, указывается в письме.Еще один риск в АРИ видят в том, что обмен акций носит добровольный характер, хотя для инвесторов, чьи акции заблокированы в иностранных депозитариях, альтернативы фактически нет. Без обмена их акции становятся практически бесполезными. Многие инвесторы могут пропустить оферту из-за низкой информированности, занятости или сложности процедуры обмена.В АРИ предлагают срочно расширить информирование клиентов, владеющих акциями Yandex N.V., о начале процедуры обмена. В частности, для этого консорциум может разместить всю информацию на сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) разослать данную публично раскрытую информацию всем депонентам с пометкой "срочно довести до сведения клиентов".Также, по их мнению, информированию владельцев акций может способствовать рекомендательное письмо от Банка России к брокерам с просьбой проинформировать клиентов о порядке оферты и о рисках, которые влечет за собой неучастие в ней.Чтобы избежать второго риска, АРИ предлагает провести второй раунд обмена и сделать его обязательным, с правом отказа для инвесторов от такого обмена. При необходимости увеличить лимит на количество акций, которые будут приобретены в рамках биржевого обмена.МНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИУК "Солид Менеджмент" 17 мая направила письмо в адрес Ассоциации розничных инвесторов, касающееся рисков розничных инвесторов при обмене бумаг, которое также есть в распоряжении РИА Новости.Как указано в письме, сроки подачи биржевых оферт соответствуют рыночной практике."В частности: период направления оферт в рамках обмена акций глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc на акции ПАО "Софтлайн" длился с 28 августа по 22 сентября 2023 года; период направления оферт в рамках обмена акций и депозитарных расписок Headhunter Group PLC на акции МКАО "Хэдхантер" длился с 31 октября по 1 декабря 2023 года; стандартный срок приема оферт для приобретения замещающих облигаций в обмен на Еврооблигации составляет одну-две недели", - приводят пример в УК.Вся информация о приглашении доступна на сайте https://yatenderoffer.ru/. УК ЗПИФ предпринял дополнительные шаги для информирования акционеров Yandex N.V. о приглашении, которые посчитал разумными и достаточными в текущих обстоятельствах, в том числе была сделана рассылка информации о приглашении через НРД его депонентам. Кроме того, информация о приглашении была опубликована на сайтах Мосбиржи и "СПБ Биржи", в ведущих российским СМИ, а также на площадках российских профучастников, также говорится в письме."Также отметим, что УК ЗПИФ является частным лицом и не может обеспечить публикацию и распространение информации о приглашении государственными органами (в том числе, Банком России), профессиональными участниками рынка ценных бумаг или иными лицами. УК ЗПИФ ведет диалог с профучастниками для того, чтобы информация о потенциальных возможностях была донесена как можно до большего количества инвесторов", - отмечается там же.Что касается обязательности обмена, то в соответствии с законодательством, приглашение может иметь исключительно добровольный характер для акционеров Yandex N.V. УК ЗПИФ - частное лицо, которое не является эмитентом акций Yandex N.V. и МКПАО "Яндекс", и не может понуждать каких-либо акционеров Yandex N.V. к участию в приглашении, подчеркивается там же.

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россия, yandex n.v, новости