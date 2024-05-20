Рубль будет расти. Нефть ему поможет - 20.05.2024, ПРАЙМ
Рубль будет расти. Нефть ему поможет
Мировые рынки начинают неделю на мажорной ноте. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:23+0300
2024-05-20T09:23+0300
2024-05-20T09:23+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые рынки начинают неделю на мажорной ноте. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема в пятницу, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию к восстановлению, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 84,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию статистики по инфляции в Великобритании и предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США и данных по продажам жилья в Штатах.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 502 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских бумагах, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 3 500 пунктов. В случае если ему удастся удержать позиции выше данной отметки, может быть создан плацдарм для дальнейшего роста, а данный уровень станет ближайшей поддержкой для рынка.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,4% поднявшись до 91,1 и 99,1 рубля соответственно, юань, напротив, отступает на 0,1%, торгуясь в районе 12,56 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток укреплении национальной валюты. Этому будет способствовать улучшение ситуации в ценах на нефть и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на предстоящей неделе будут накапливать рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, в ходе в ближайших сессий рубль может продемонстрировать позитивную динамику, что поспособствует дальнейшему отступлению пары доллар/рубль и тестированию поддержки, расположенной на уровне 90 рублей.
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые рынки начинают неделю на мажорной ноте. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки растут в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема в пятницу, сегодня с утра прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию к восстановлению, прибавляя 0,4% и торгуясь в районе 84,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, на предстоящей неделе выделим публикацию статистики по инфляции в Великобритании и предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США и данных по продажам жилья в Штатах.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 502 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских бумагах, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть и спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и закрепиться выше 3 500 пунктов. В случае если ему удастся удержать позиции выше данной отметки, может быть создан плацдарм для дальнейшего роста, а данный уровень станет ближайшей поддержкой для рынка.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,4% поднявшись до 91,1 и 99,1 рубля соответственно, юань, напротив, отступает на 0,1%, торгуясь в районе 12,56 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток укреплении национальной валюты. Этому будет способствовать улучшение ситуации в ценах на нефть и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на предстоящей неделе будут накапливать рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат. В результате, в ходе в ближайших сессий рубль может продемонстрировать позитивную динамику, что поспособствует дальнейшему отступлению пары доллар/рубль и тестированию поддержки, расположенной на уровне 90 рублей.
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