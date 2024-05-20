Взяли планку 3500 пунктов, что дальше - 20.05.2024, ПРАЙМ
Взяли планку 3500 пунктов, что дальше
Индекс Мосбиржи закрылся выше круглых 3500 п., майская плоская коррекция быстро завершилась, уже побиты максимумы с 18 февраля 2022 г. На недавнем откате давали | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T09:33+0300
2024-05-20T09:33+0300
2024-05-20T09:33+0300
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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся выше круглых 3500 п., майская плоская коррекция быстро завершилась, уже побиты максимумы с 18 февраля 2022 г. На недавнем откате давали возможности для пополнения портфелей бумаг, а летний ориентир прежний — 3600 п., и до него индексу предстоит пройти всего лишь 3%.В пятницу продолжилось ралли в Ростелекоме (+5,6%): фактор грядущего IPO "дочки" корпорации — дополнительный плюс к стоимости материнской компании. Ранний ориентир на 110 руб. почти отработан, на пике сессии было 108 руб., и сегодня верхнее сопротивление может быть протестировано.Очень высоким спросом пользуются и акции Аэрофлота (+3,7%), а игроки на понижение вынуждены быстро крыть свои короткие позиции, что еще больше усиливает вертикальный взлет. Было почти 58,5 руб., до целевых 60 руб. остается совсем немного.А вот акции Газпрома не смогли воодушевиться новостями о скором подписании контракта "Сила Сибири – 2" и назначением совдира с вопросом дивидендов на 23 мая. Пока не будет точных параметров контракта и фактического одобрения выплат акционерам инвесторы и трейдеры воздержатся от активных действий.Для рубля все стабильно. Курс доллара у 91, причин девальвации нет на фоне долгосрочных факторов валютного контроля — ЦБ со своими высокими ставками сдерживает спрос на валюту, а нормативы возврата валютной выручки экспортеров увеличивают общее предложение валюты на рынке. При этом в конце мая экспортерам надо еще оплатить налоги в рамках налогового периода, и это еще один фактор против инвалют — в моменте даже не исключается спуск американца поближе к 90.
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи закрылся выше круглых 3500 п., майская плоская коррекция быстро завершилась, уже побиты максимумы с 18 февраля 2022 г. На недавнем откате давали возможности для пополнения портфелей бумаг, а летний ориентир прежний — 3600 п., и до него индексу предстоит пройти всего лишь 3%.
В пятницу продолжилось ралли в Ростелекоме (+5,6%): фактор грядущего IPO "дочки" корпорации — дополнительный плюс к стоимости материнской компании. Ранний ориентир на 110 руб. почти отработан, на пике сессии было 108 руб., и сегодня верхнее сопротивление может быть протестировано.
Очень высоким спросом пользуются и акции Аэрофлота (+3,7%), а игроки на понижение вынуждены быстро крыть свои короткие позиции, что еще больше усиливает вертикальный взлет. Было почти 58,5 руб., до целевых 60 руб. остается совсем немного.
А вот акции Газпрома не смогли воодушевиться новостями о скором подписании контракта "Сила Сибири – 2" и назначением совдира с вопросом дивидендов на 23 мая. Пока не будет точных параметров контракта и фактического одобрения выплат акционерам инвесторы и трейдеры воздержатся от активных действий.
Для рубля все стабильно. Курс доллара у 91, причин девальвации нет на фоне долгосрочных факторов валютного контроля — ЦБ со своими высокими ставками сдерживает спрос на валюту, а нормативы возврата валютной выручки экспортеров увеличивают общее предложение валюты на рынке. При этом в конце мая экспортерам надо еще оплатить налоги в рамках налогового периода, и это еще один фактор против инвалют — в моменте даже не исключается спуск американца поближе к 90.
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