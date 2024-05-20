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Эксперты Росконгресса оценили риск вложений в биткоин

Эксперты Росконгресса оценили риск вложений в биткоин - 20.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты Росконгресса оценили риск вложений в биткоин

Биржевые котировки золота и биткоина весной текущего года обновили исторические рекорды, однако причины такой динамики различны: криптовалюту нельзя считать... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T05:32+0300

2024-05-20T05:32+0300

2024-05-20T05:32+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Биржевые котировки золота и биткоина весной текущего года обновили исторические рекорды, однако причины такой динамики различны: криптовалюту нельзя считать защитным инструментом, это такой же рисковый актив, как акции высокотехнологичных компаний, - к такому выводу приходят эксперты Росконгресса в докладе "Халвинг vs ETF: как формируется курс биткоина в 2024 году", с которым ознакомилось РИА Новости. "Алгоритмически ограниченная эмиссия биткоина в глазах некоторых адептов криптовалют делает ее похожей на золото. Однако котировки биткоина и золота движутся практически независимо друг от друга. Криптовалюта гораздо сильнее коррелирует с движением фондового рынка, чем с золотом, и представляет собой классический высокорисковый спекулятивный актив, а не актив-убежище", - говорится в документе. Динамика стоимости биткоина, по их мнению, больше похожа на высокорисковые активы вроде акций высокотехнологичных компаний. Авторы отмечают, что котировки первой криптовалюты - биткоина - в марте-апреле 2024 года обновили исторический рекорд стоимости, и это событие вновь активизировало дискуссии о месте криптоактивов в финансовой вселенной. Стоимость биткоина в марте обновила рекордное значение, превысив 73 тысячи долларов. Главными факторами такого роста, по мнению экспертов Росконгресса, стал допуск к торгам новых биржевых фондов (ETF) на биткоин, что обеспечило приток денег на крипторынок, а также состоявшийся в апреле четвертый халвинг биткоина (плановое снижение выпуска новых единиц криптовалюты и одновременное сокращение размера вознаграждения майнерам), что должно сократить предложение криптовалюты на рынке. Стоимость золота в текущем году также обновила исторический максимум, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Аналитики объясняли этот рост обострением ситуации на Ближнем Востоке и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Корреляции между стоимостью криптоактивов и золота на рынке наблюдались и раньше, что заставляет экспертов делать вывод о том, что инвесторы часто рассматривают криптовалюту как "тихую гавань" для своих активов в период турбулентности. Однако авторы указывают, что вектор изменения цен совпадает далеко не всегда. "Например, после нанесения Ираном ударов ракетами и дронами по территории Израиля котировки золота отреагировали ростом, а биткоина - снижением на 7% за следующие 12 часов", - поясняется в докладе.

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биткоин, вложения, риск