https://1prime.ru/20240520/dvzyai-848346211.html

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ - 20.05.2024, ПРАЙМ

Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ

Москва призвала Соединенные Штаты и дальше следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщила официальный представитель МИД... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T21:04+0300

2024-05-20T21:04+0300

2024-05-20T21:12+0300

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ядерное оружие

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Москва призвала Соединенные Штаты и дальше следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", — указывается в ее заявлении.По данным американского Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.Ведомство заявило, что данный эксперимент не нарушает запрета на испытания и соответствует критериям Договора об ядерных испытаниях.Эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада.ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.

https://1prime.ru/20240520/zakharova-848335208.html

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двзяи, сша, ядерное оружие