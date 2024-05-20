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Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ - 20.05.2024, ПРАЙМ
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Москва призвала Соединенные Штаты и дальше следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщила официальный представитель МИД... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T21:04+0300
2024-05-20T21:04+0300
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Москва призвала Соединенные Штаты и дальше следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", — указывается в ее заявлении.По данным американского Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.Ведомство заявило, что данный эксперимент не нарушает запрета на испытания и соответствует критериям Договора об ядерных испытаниях.Эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада.ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.
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двзяи, сша, ядерное оружие
ДВЗЯИ, США, ядерное оружие
Россия призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
Захарова призвала США отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Москва призвала Соединенные Штаты и дальше следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Российская Федерация призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора", — указывается в ее заявлении.
По данным американского Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.
Ведомство заявило, что данный эксперимент не нарушает запрета на испытания и соответствует критериям Договора об ядерных испытаниях.
Эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада.
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ДВЗЯИ был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Россия ратифицировала документ в 2000 году. Договор предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.