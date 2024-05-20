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Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей - 20.05.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей

Генпрокуратура РФ (ГП) потребовала через суд обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, которые принадлежат Михаилу... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T11:23+0300

2024-05-20T11:23+0300

2024-05-20T11:43+0300

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генпрокуратура рф

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ (ГП) потребовала через суд обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, которые принадлежат Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее, по данным Мещанского суда Москвы, ГП обратилась в инстанцию с иском к экс-главе ЮКОСа Ходорковскому*, экс-президенту банка "МЕНАТЕП" Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании". "Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства", — сообщил собеседник агентства. По его словам, сумма, которую планирует обратить в доход государства ГП, составляет более 1,8 миллиона долларов и почти 1 миллиард рублей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не жалеет о помиловании Ходорковского*.В 2013 году Путин сообщил, что Ходорковский* написал прошение о помиловании, которое будет удовлетворено. После освобождения бизнесмен уехал за границу. По его собственным словам, он обещал не заниматься политической деятельностью, но вскоре нарушил это условие, отметив, что не "считает себя связанным этим обязательством".В 2005 году суд приговорил Ходорковского* к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в уклонении от налогов путем хищения и мошенничестве. В 2007 году против него возбудили второе уголовное дело. В 2010 году Ходорковский* был признан виновным в хищении и легализации средств, полученных преступным путем, и приговорили к 13,5 годам лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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генпрокуратура рф, доходы, взыскание