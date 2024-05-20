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Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России
У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T22:35+0300
2024-05-20T22:35+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман."Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – указывается в статье FT.Отмечается, что многие американские политики с подозрением смотрят на быстро развивающиеся взаимоотношения России и Китая, так как данный союз государств, настроенных на независимость от западного мира, угрожает лидерству членов НАТО.Рахман при этом указывает, что Соединенным Штатам нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству.
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россия, китай, владимир путин, сша, россия в гостях у китая
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, США, Россия в гостях у Китая
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России
FT: США не под силу внести разлад в отношения России и Китая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ.
У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает
обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман.
"Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – указывается в статье FT.
Отмечается, что многие американские политики с подозрением смотрят на быстро развивающиеся взаимоотношения России и Китая, так как данный союз государств, настроенных на независимость от западного мира, угрожает лидерству членов НАТО.
Рахман при этом указывает, что Соединенным Штатам нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству.
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И