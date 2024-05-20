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Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России - 20.05.2024, ПРАЙМ

Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T22:35+0300

2024-05-20T22:35+0300

2024-05-20T22:35+0300

политика

россия

китай

владимир путин

сша

россия в гостях у китая

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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман."Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – указывается в статье FT.Отмечается, что многие американские политики с подозрением смотрят на быстро развивающиеся взаимоотношения России и Китая, так как данный союз государств, настроенных на независимость от западного мира, угрожает лидерству членов НАТО.Рахман при этом указывает, что Соединенным Штатам нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству.

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китай

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россия, китай, владимир путин, сша, россия в гостях у китая