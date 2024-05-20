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Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России - 20.05.2024, ПРАЙМ
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Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России - 20.05.2024, ПРАЙМ
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России
У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial... | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T22:35+0300
2024-05-20T22:35+0300
политика
россия
китай
владимир путин
сша
россия в гостях у китая
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман."Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – указывается в статье FT.Отмечается, что многие американские политики с подозрением смотрят на быстро развивающиеся взаимоотношения России и Китая, так как данный союз государств, настроенных на независимость от западного мира, угрожает лидерству членов НАТО.Рахман при этом указывает, что Соединенным Штатам нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству.
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россия, китай, владимир путин, сша, россия в гостях у китая
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, США, Россия в гостях у Китая
22:35 20.05.2024
 
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за России

FT: США не под силу внести разлад в отношения России и Китая

© Unsplash/Harrison YuШанхай, Китай
Шанхай, Китай
© Unsplash/Harrison Yu
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. У США вряд ли получится рассорить Москву и Пекин, визит российского лидера в Китай доказывает данное утверждение, полагает обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман.
"Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – указывается в статье FT.
Отмечается, что многие американские политики с подозрением смотрят на быстро развивающиеся взаимоотношения России и Китая, так как данный союз государств, настроенных на независимость от западного мира, угрожает лидерству членов НАТО.
Рахман при этом указывает, что Соединенным Штатам нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству.
Глава Канцелярии по иностранным делам Ван И - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Россия и Китай должны укреплять основу сотрудничества, заявил Ван И
17:05
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСШАРоссия в гостях у Китая
 
 
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