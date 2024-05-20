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Аналитики ждут роста российского рынка акций к осени

Аналитики ждут роста российского рынка акций к осени - 20.05.2024, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста российского рынка акций к осени

Российский рынок акций вырастет к осени – до 3600-3700 пунктов по индексу Мосбиржи, но в процессе возможна коррекция на фоне дивидендных отсечек, считают... | 20.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-20T12:03+0300

2024-05-20T12:03+0300

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МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырастет к осени – до 3600-3700 пунктов по индексу Мосбиржи, но в процессе возможна коррекция на фоне дивидендных отсечек, считают опрошенные РИА Новости биржевые аналитики. "Без шоковых событий возможная коррекция, в том числе дивидендные гэпы (падение цены акций на величину дивиденда – ред.), снижение не должно превысить 8%, а скорее всего, будет на уровне 4%. В целом ожидания дивидендов, вероятно, будут толкать акции вверх в ближайшие пару месяцев. Мы ожидаем до конца мая рост по индексу Мосбиржи на 3-5%, а к концу лета индекс может достигнуть уровня 3700 пунктов", - полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Ряд экспертов указывает, что хотя рынок на текущий момент в целом закрыл провал с 2022 года, он не достиг вершин февраля 2022 года и тем более конца 2021 года. Тем не менее шансы подобраться к февральским вершинам у него есть. "Пока преждевременно говорить о том, что индекс Мосбиржи восстановился после падения, которое случилось в феврале 2022 года. Максимальная отметка тогда находилась немного выше 3600 пунктов... Можно говорить о некоторой локальной перегретости, но все же российский рынок растет с 25 марта 2024 года без значимых откатов. Если говорить о долгосрочной перспективе, мы по-прежнему видим потенциал роста для индекса Мосбиржи", - говорит главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. "В целом да, можно считать закрытым гэп, который образовался с конца февраля 2022 года. Однако если посмотреть чуть дальше, на октябрь 2021 года, то мы пока не достигли тех уровней", - также замечает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Юлия Голдина. ЧТО ПОДДЕРЖИТ РЫНОК Ключевым топливом для российского рынка будет реинвестирование ближайших выплат дивидендов, считает Головинов. По его оценкам, сумма может составить порядка 670 миллиардов рублей. Эта сумма способна сдержать откат рынка после завершения дивидендного сезона и позволяет с оптимизмом смотреть на сроки закрытия дивидендных гэпов – большинство ключевых бумаг обычно закрывают их примерно за два месяца. Эксперт рассчитывает, что сильные бумаги, в первую очередь из внутренних секторов, будут закрывать их более оперативно. "Таким образом, наиболее сильный откат возможен в середине лета, что будет связано прежде всего с дивидендными отсечками (закрытием реестра акционеров – ред.). По нашим оценкам, уже к концу лета индекс полностью восстановит эту просадку, целевая отметка на конец августа – 3600 пунктов… Наша ориентир на конец 2024 года остается неизменным – 3800 пунктов", - говорит он. "Среднесрочный растущий тренд российского рынка пока в силе: хорошую поддержку оказывают высокие цены на нефть, текущие котировки рубля, а также привлекательные дивидендные ожидания на сезон 2024 года. При этом поступление свежей ликвидности в конце лета от частичного реинвестирования дивидендных выплат также позитивно отразится на российском рынке. Дополнительной поддержкой рынку может послужить ожидание монетарного смягчения ЦБ РФ, которое, по нашим прогнозам, может случиться уже во втором полугодии 2024 года", - рассказывает Голдина. С ней согласен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он также считает, что восстановлению рынка будут способствовать сигналы Банка России о смягчении денежно-кредитной политики. Летом начинают дешеветь сезонные продовольственные товары и темпы роста потребительских цен обычно резко замедляются, поэтому сигналы от регулятора о снижении ключевой ставки рефинансирования, скорее всего, начнут поступать именно в летние месяцы. На этом фоне к концу лета индекс Московской биржи может вырасти до 3700 пунктов, прогнозирует он. А РТС К ОСЕНИ - ВНИЗ Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг предлагает оценивать перспективы российского рынка акций по долларовому индексу РТС, который показывает суммарную динамику акций в пересчете на актуальный курс валюты США. "Учитывая значительное ослабление рубля за последние 2,5 года, динамику акций корректнее анализировать по индексу РТС, который в настоящий момент находится на 39,6% ниже максимального уровня октября 2021 года. Таким образом, говорить о восстановлении российского рынка (за эти 2,5 года – ред.) весьма преждевременно", - говорит он. При этом он обращает внимание, что мультипликатор P/E (соотношение цены акции и прибыли на акцию) индекса Мосбиржи находится ниже 6, в то время как в конце 2021 года колебался в диапазоне 9-10, что свидетельствует об отсутствии признаков перегрева. В то же время совокупная прибыль крупнейших эмитентов, как ожидается, не покажет заметного роста по итогам 2024 года. Рынок в настоящее время поддерживается ожиданиями дивидендных выплат по итогам 2023 года, и в конце весны-начале лета начнет корректироваться вниз, также согласен Вайсберг. По его мнению, возможной точкой разворота станет уровень 1200 пунктов по индексу РТС, которого он достиг в среду, а ближайшей целью движения станет диапазон 1050-1100 пунктов.

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российский рынок акций, московская биржа, ртс