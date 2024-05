https://1prime.ru/20240520/yandeksgo-848333283.html

В "Яндекс Go" появится опция для снижения спроса на такси в часы пик

В "Яндекс Go" появится опция для снижения спроса на такси в часы пик

2024-05-20T15:05+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Возможность комбинировать маршруты такси и общественного транспорта в скором времени появится в приложении "Яндекс Go", это позволит снизить спрос на такси в часы пик, а значит - уменьшить расценки, сообщила пресс-служба сервиса. "Теперь в "Яндекс Go" можно построить маршрут на всех видах городского транспорта: автобусах, трамваях, метро, электричках и др. Скоро приложение начнет предлагать комбинированные маршруты - так проще выбрать оптимальный вариант по времени в пути и стоимости проезда. Например, доехать на такси до станции метро или остановки автобуса, а потом пересесть. В перспективе это поможет уменьшить спрос на такси в часы пик, а значит - и цены", - говорится в сообщении. Сейчас сервис предлагает три способа снизить стоимость поездки - выбрать поездку с попутчиком на тарифе "Вместе", подождать машину чуть дольше или пройтись пешком пару минут. В самое загруженное время приложение советует пересесть на общественный транспорт, потому что так быстрее, чем на такси. Маршруты общественного транспорта в "Яндекс Go" смогут увидеть пользователи со всей России. "А в более чем 80 городах пассажиры прямо в приложении смогут следить за прибытием городского транспорта на остановку в режиме реального времени", - добавили в пресс-службе.

