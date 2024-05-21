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Совет Евросоюза утвердит решение по доходам от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совет Евросоюза утвердит решение по доходам от российских активов
Совет Евросоюза утвердит решение по доходам от российских активов - 21.05.2024, ПРАЙМ
Совет Евросоюза утвердит решение по доходам от российских активов
Совет ЕС по общим вопросам на заседании во вторник обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту Евросоюза, вопросы соблюдения верховенства права, Украину, а | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T05:12+0300
2024-05-21T05:12+0300
экономика
совет евросоюза
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совет ЕС по общим вопросам на заседании во вторник обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту Евросоюза, вопросы соблюдения верховенства права, Украину, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов на военную поддержку Киева. Министерская встреча начнется примерно в 9.45 по местному времени (10.45 мск) с обсуждения соблюдения странами ЕС принципов верховенства права. В ходе этой дискуссии, где будет представлена информация по каждой европейской стране, особенно ждут пункт о Польше, в отношении которой ранее Еврокомиссия предложила прекратить многолетнюю процедуру преследования из-за судебной реформы. Примечательно, что решение ЕК отозвать претензию последовало вскоре после того, как Польша, где к власти пришел проевропейский политик Дональд Туск, приняла решение отказаться от своей жалобы на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен по делу о подозрении в мошенничестве с закупками вакцин во время пандемии коронавируса. Затем министры обсудят повестку предстоящего 27-28 июня саммита ЕС. Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, лидеры, возможно, захотят обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии на фоне принятия парламентом закона об иноагентах, повестку этой встречи должны подготовить министры на встрече во вторник. Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, согласованное ранее постпредами стран союза решение по российским активам будет также утверждено во вторник министрами стран ЕС по европейским делам. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных от активов доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето. Пятнадцатого мая это решение удалось согласовать на уровне постпредов стран Евросоюза, теперь его, согласно процедуре, должны формально утвердить в Совете ЕС на министерском уровне, после чего оно пройдет техническую процедуру оформления и сможет вступить в силу. Кроме того, Совет по общим делам ЕС обсудит продолжение поддержки Украины, собственную оборону и безопасность, а также стратегический план развития Евросоюза на предстоящий новый институциональный цикл 2024-2029 годов, который стартует после июньских выборов в Европарламент. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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совет евросоюза, украина, замороженные российские активы
Экономика, Совет Евросоюза, УКРАИНА, замороженные российские активы
05:12 21.05.2024
 
Совет Евросоюза утвердит решение по доходам от российских активов

Совет ЕС обсудит Украину и утвердит решение по доходам от российских активов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совет ЕС по общим вопросам на заседании во вторник обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту Евросоюза, вопросы соблюдения верховенства права, Украину, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов на военную поддержку Киева.
Министерская встреча начнется примерно в 9.45 по местному времени (10.45 мск) с обсуждения соблюдения странами ЕС принципов верховенства права. В ходе этой дискуссии, где будет представлена информация по каждой европейской стране, особенно ждут пункт о Польше, в отношении которой ранее Еврокомиссия предложила прекратить многолетнюю процедуру преследования из-за судебной реформы. Примечательно, что решение ЕК отозвать претензию последовало вскоре после того, как Польша, где к власти пришел проевропейский политик Дональд Туск, приняла решение отказаться от своей жалобы на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен по делу о подозрении в мошенничестве с закупками вакцин во время пандемии коронавируса.
Затем министры обсудят повестку предстоящего 27-28 июня саммита ЕС. Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, лидеры, возможно, захотят обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии на фоне принятия парламентом закона об иноагентах, повестку этой встречи должны подготовить министры на встрече во вторник.
Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, согласованное ранее постпредами стран союза решение по российским активам будет также утверждено во вторник министрами стран ЕС по европейским делам.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
США предложили обеспечить кредит Украине российскими активами
Вчера, 11:17
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных от активов доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето.
Пятнадцатого мая это решение удалось согласовать на уровне постпредов стран Евросоюза, теперь его, согласно процедуре, должны формально утвердить в Совете ЕС на министерском уровне, после чего оно пройдет техническую процедуру оформления и сможет вступить в силу.
Кроме того, Совет по общим делам ЕС обсудит продолжение поддержки Украины, собственную оборону и безопасность, а также стратегический план развития Евросоюза на предстоящий новый институциональный цикл 2024-2029 годов, который стартует после июньских выборов в Европарламент.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
 
ЭкономикаСовет ЕвросоюзаУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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