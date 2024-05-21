Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240521/argumenty-848371184.html
ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП
ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП
Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:03+0300
2024-05-21T15:04+0300
банк россии
денежно-кредитная политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Данные, которые поступили с последнего заседания совета директоров, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?". Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
https://1prime.ru/20240521/stavka-848370732.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7146f3002d57043d8b054b1246f93048.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
денежно-кредитная политика
Банк России, денежно-кредитная политика
15:03 21.05.2024 (обновлено: 15:04 21.05.2024)
 
ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП

ЦБ видит усиление аргументов за длительное поддержание степени жестокости ДКП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Данные, которые поступили с последнего заседания совета директоров, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?".
Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле.
ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
ЦБ предметно рассмотрит сценарий с повышением ключевой ставки
14:53
 
Банк Россииденежно-кредитная политика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала