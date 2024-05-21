https://1prime.ru/20240521/argumenty-848371184.html

ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП

ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости ДКП

Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:03+0300

2024-05-21T15:03+0300

2024-05-21T15:04+0300

банк россии

денежно-кредитная политика

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Данные, которые поступили с последнего заседания совета директоров, в том числе по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - сказал он в кулуарах конференции "Рост ВВП и/или низкая инфляция?". Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

https://1prime.ru/20240521/stavka-848370732.html

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денежно-кредитная политика