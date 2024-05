https://1prime.ru/20240521/dollar-848355492.html

Bank of America спрогнозировал курс доллара в Турции на конец года

Bank of America спрогнозировал курс доллара в Турции на конец года

АНКАРА, 21 мая – ПРАЙМ. Bank of America прогнозирует курс доллара по отношению к турецкой национальной валюте - лире (TL), по данным финансовой организации, к концу текущего года он может достичь 38 лир за доллар. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил в понедельник, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней. Сейчас курс доллара к турецкой лире находится на уровне 32,2 лиры за доллар. "Bank of America объявил, что, по их прогнозам, курс USD/TL к концу года составит 38 лир за доллар. Если курс TL стабилизируется, то тенденция разворота долларизации может продолжиться в летние месяцы, а учитывая высокий уровень инфляции возможно некоторое номинальное снижение курса TL", - приводит прогноз финансовой организации турецкое экономическое издание Dünya. Bank of America отмечает, что с ужесточением денежно-кредитной политики в Турции как местные, так и иностранные инвесторы стали более оптимистичными, в то время как реальный сектор видит значительное замедление экономики, а банки - начало отказа от доллара. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

