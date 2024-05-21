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Малый и средний бизнес Южной Кореи нарастил экспорт в СНГ в 2023 году

Малый и средний бизнес Южной Кореи нарастил экспорт в СНГ в 2023 году - 21.05.2024, ПРАЙМ

Малый и средний бизнес Южной Кореи нарастил экспорт в СНГ в 2023 году

Малый и средний бизнес Южной Кореи в прошлом году увеличил экспорт товаров в страны Содружества независимых государств на 40,7%, объем поставок составил 6,1... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T23:51+0300

2024-05-21T23:51+0300

2024-05-21T23:51+0300

экономика

южная корея

малый и средний бизнес

спг

экспорт

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес Южной Кореи в прошлом году увеличил экспорт товаров в страны Содружества независимых государств на 40,7%, объем поставок составил 6,1 миллиарда долларов, следует из совместного отчета статистической и таможенной служб Республики Корея. "Объем экспорта малых и средних предприятий вырос в направлении СНГ (40,7%), Ближнего Востока (8,1%) и других регионов, но сократился в отношении Юго-Восточной Азии (-8,8%) и Центральной и Южной Америки (-2,0%), уменьшившись (в целом) по сравнению с прошлым годом на 3,1%", - говорится в статистическом сборнике "Результаты (предварительной) торговой статистики 2023 года с разбивкой по характеристикам компаний". Согласно представленным данным, объем экспорта малых и средних южнокорейских предприятий в СНГ в 2023 году составил 6,1 миллиарда долларов, хотя еще в 2019 году не превышал 3,6 миллиарда долларов. В результате СНГ стал более приоритетным направлением для экспорта МСП Южной Кореи, чем Ближний Восток (5,8 миллиарда долларов), Латинская Америка (5,0 миллиардов) и бывшие социалистические страны Европы, входившие в Восточный блок (3,4 миллиарда). Поставки южнокорейских МСП в Россию в прошлом году увеличились на 13,4% и достигли 3,1 миллиарда долларов. Это сделало РФ шестым самым востребованным экспортным направлением после Китая (20 миллиардов), США (17 миллиардов), Вьетнама (11,1 миллиарда), Японии (10,9 миллиарда) и Индии (3,4 миллиарда). При этом количество малых и средних компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, выросло до 4570, преодолев уровень 2019 года. Всего же на направлении СНГ задействовано 9092 экспортера-МСП, их количество в прошлом году увеличилось на 12%. В то же время объем экспорта крупного южнокорейского бизнеса в СНГ продолжил сокращаться, упав в прошлом году до 4 миллиардов долларов, в то время как 2019 году этот показатель был в два раза больше. На 48,5% крупные компании Южной Кореи сократили и импорт из России, что сказалось на общих показателях импорта из стран Содружества: если в 2019 году крупный бизнес закупил в РФ товаров на 12,3 миллиарда долларов и 14,1 миллиарда из СНГ, то в 2023 году объем импорта упал до 5,7 и 9,5 миллиарда соответственно. Импорт средне-крупных предприятий (с общей суммой активов от 360 миллионов до 7,3 миллиарда долларов) также сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом, но составил 1,7 миллиарда долларов, что на 70% превышает показатели пятилетней давности. Экспорт средне-крупных южнокорейских компаний в РФ остался на уровне последних лет в 1,1 миллиарда, а общие поставки в СНГ в 2023 году подскочили на четверть, достигнув 2,4 миллиарда. На 2023 год в Южной Корее насчитывалась 97 231 компания, занимавшаяся экспортом продукции за рубеж, и 97% из них являлись малыми и средними предприятиями. В 65% экспортных компаний было занято до девяти человек, еще четверть обеспечивала занятость 10-49 сотрудников. При этом МСП давали лишь 17,9% (112,7 миллиарда долларов) общей экспортной выручки страны, в то время как 63,9% экспортных поставок приходилось на долю крупных компаний. В поставках в страны СНГ были задействованы 10% экспортных компаний Южной Кореи, а 5,1% занимались поставками в РФ. Большую часть экспорта (6,2 миллиарда долларов) по-прежнему обеспечивали предприятия с общим числом сотрудников свыше 250, однако их доля в последние годы последовательно сокращалась. В то же время экспорт малых компаний до девяти человек увеличился с 1,4 миллиарда в 2021 году до 3,6 миллиарда в 2023-м, количество таких микропредприятий выросло за два года до 6 265. Компании с 10-49 сотрудниками за тот же срок увеличили импорт из СНГ в два раза до 1,2 миллиарда долларов. При этом падение на треть экспорта производственных компаний в 2021-2023 годах (до 6,6 миллиарда долларов) было компенсировано ростом на 80% экспортных поставок со стороны торговых компаний (до 5,4 миллиарда). Тем не менее, доля СНГ и России в общем экспорте Южной Кореи за последние годы сократилась до 2% и 1%, в импорте - до 2,1% и 1,4%. Основными направлениями южнокорейского экспорта в 2023 году оставались Юго-Восточная Азия (включая Гонконг и Тайвань - 24,4%), континентальный Китай (19,7%), США (18,3%), ЕС (10,8%), Япония (4,6%), Центральная и Южная Америка (3,9%) и Ближний Восток (3,0%). Импортировала Южная Корея больше всего из Китая (22,3%), ЮВА (16,3%), Ближнего Востока (14,7%), США (10,8%), ЕС (10,5%), Японии (7,5%) и Австралии (5,1%). В 2024 году Сеул рассчитывает увеличить экспорт в страны СНГ на 9%, до 14,5 миллиарда долларов. Министерство промышленности, торговли и ресурсов ранее прогнозировало общий экономический рост в странах СНГ и приоритетной задачей на этом направлении называло перестройку внутрирегиональных логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Среди наиболее перспективных экспортных позиций назывались автокомплектующие, "умные" фермы, беспилотники и оборудование для возобновляемой энергетики. Ведомство предлагало в связи с расширением антироссийских санкций использовать для увеличения экспорта автомобилей возможности ближнего зарубежья, расширяя партнерские связи со странами Центральной Азии. Кроме того, ставку планируется сделать на удовлетворение спроса по неподсанкционным потребительским товарам.

https://1prime.ru/20240521/opasnost-848361733.html

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южная корея, малый и средний бизнес, спг, экспорт