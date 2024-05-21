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Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей - 21.05.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
Планируемая в Швейцарии конференция по Украине является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского, считает замруководителя... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:06+0300
2024-05-21T14:06+0300
2024-05-21T14:06+0300
политика
дмитрий медведев
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мирные переговоры
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Планируемая в Швейцарии конференция по Украине является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", — написал он в соцсети X и добавил, что результат мероприятия будет недействительным, так как переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта. Кроме того, Медведев призвал нейтральные государства, собирающиеся принять участие в саммите, понять, что оно будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.Он добавил, что нескольким нейтральным странам приходится откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками.По словам Медведева, эти страны "должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем. Мы этого не забудем".Он считает, что независимо от того, какие намерения преследуют эти государства, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевским режимом.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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дмитрий медведев, россия, украина, мирные переговоры
Политика, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
Медведев: конференция по Украине — бессмысленная встреча ради мертвой "формулы"
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Планируемая в Швейцарии конференция по Украине является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", — написал он в соцсети X и добавил, что результат мероприятия будет недействительным, так как переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.
Кроме того, Медведев призвал нейтральные государства, собирающиеся принять участие в саммите, понять, что оно будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.
Он добавил, что нескольким нейтральным странам приходится откликаться на приглашения на встречу по Украине, чтобы не портить отношения с крупными игроками.
По словам Медведева, эти страны "должны понимать, что такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем. Мы этого не забудем".
Он считает, что независимо от того, какие намерения преследуют эти государства, в конце концов окажется, что они будут играть по правилам, установленным киевским режимом.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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