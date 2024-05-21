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Госдума приняла закон о взимании НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Госдума приняла закон о взимании НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС
Госдума приняла закон о взимании НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС - 21.05.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о взимании НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переходе к взиманию НДС по стране назначения при электронной торговле в рамках Евразийского экономического... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:04+0300
2024-05-21T14:04+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переходе к взиманию НДС по стране назначения при электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Сейчас реализация налогоплательщиками ЕАЭС товаров российским гражданам через электронные торговые площадки не облагается НДС на территории России. Принятый депутатами закон предусматривает взимание НДС по стране назначения товара при его реализации физлицам через такие электронные площадки. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.Этот механизм позволит уплачивать налог лишь в той стране, где реализован товар. Также он предусматривает удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет; возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов; передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налога.Закон также предоставляет налогоплательщикам право на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров (работ, услуг), приобретенных для реализации через электронные торговые площадки гражданам в других государствах ЕАЭС. В случае возврата товаров, приобретенных физлицами через такие площадки, суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами, также будут включаться в состав налоговых вычетов.Российские продавцы смогут принимать к вычету суммы НДС, уплаченные из собственных средств в бюджеты других стран ЕАЭС при реализации товаров гражданам этих стран через электронные торговые площадки. Согласно пояснительной записке, это позволит компенсировать расходы российских продавцов на уплату данных сумм налога.Закон должен вступить в силу 1 июля 2024 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. При этом положения, касающиеся ИП, зарегистрированных в соответствии с законодательством других стран ЕАЭС и признаваемых плательщиками НДС или налоговыми агентами, начнут применяться с 1 января 2025 года.В октябре 2022 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что страны ЕАЭС договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц. Так, если электронная площадка, расположенная в Казахстане, будет продавать товар в России российскому потребителю, то НДС будет собираться в РФ, пояснял он.
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россия, госдума, новости
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Новости
14:04 21.05.2024
 
Госдума приняла закон о взимании НДС при онлайн-торговле в ЕАЭС

Госдума приняла закон о взимании НДС по стране назначения при онлайн-торговле в ЕАЭС

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о переходе к взиманию НДС по стране назначения при электронной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сейчас реализация налогоплательщиками ЕАЭС товаров российским гражданам через электронные торговые площадки не облагается НДС на территории России. Принятый депутатами закон предусматривает взимание НДС по стране назначения товара при его реализации физлицам через такие электронные площадки. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.
Этот механизм позволит уплачивать налог лишь в той стране, где реализован товар. Также он предусматривает удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет; возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов; передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налога.
Закон также предоставляет налогоплательщикам право на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров (работ, услуг), приобретенных для реализации через электронные торговые площадки гражданам в других государствах ЕАЭС. В случае возврата товаров, приобретенных физлицами через такие площадки, суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами, также будут включаться в состав налоговых вычетов.
Российские продавцы смогут принимать к вычету суммы НДС, уплаченные из собственных средств в бюджеты других стран ЕАЭС при реализации товаров гражданам этих стран через электронные торговые площадки. Согласно пояснительной записке, это позволит компенсировать расходы российских продавцов на уплату данных сумм налога.
Закон должен вступить в силу 1 июля 2024 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. При этом положения, касающиеся ИП, зарегистрированных в соответствии с законодательством других стран ЕАЭС и признаваемых плательщиками НДС или налоговыми агентами, начнут применяться с 1 января 2025 года.
В октябре 2022 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что страны ЕАЭС договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц. Так, если электронная площадка, расположенная в Казахстане, будет продавать товар в России российскому потребителю, то НДС будет собираться в РФ, пояснял он.
 
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