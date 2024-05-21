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Минск и Москва намерены инвентаризировать союзную собственность
Минск и Москва намерены инвентаризировать союзную собственность - 21.05.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва намерены инвентаризировать союзную собственность
Белоруссия и Россия вырабатывают алгоритм учета собственности Союзного государства, планируют до 1 декабря 2025 года провести ее инвентаризацию, сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ
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МИНСК, 21 мая - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия вырабатывают алгоритм учета собственности Союзного государства, планируют до 1 декабря 2025 года провести ее инвентаризацию, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов. "Есть решение Высшего госсовета Союзного государства, которое предписывает нам в этом году создать алгоритм учета имущества и до 1 декабря 2025 года провести его инвентаризацию", - сказал Селиверстов журналистам в Минске перед семинаром по вопросам повышения эффективности управления собственностью Союзного государства. Он обратил внимание, что в настоящее время в Белоруссии и России разные подходы к учету имущества: "в РФ учитываются только основные средства, а в Белоруссии - все". Кроме того, прибыль от реализации союзных программ и проектов списывается в бюджеты двух стран по отдельности, но хотелось бы, чтобы эти средства использовались в целях Союзного государства, подчеркнул Селиверстов. Депутат добавил, что в Союзном государстве порядка 90 миллиардов рублей истрачено на реализацию проектов, программ и мероприятий СГ. "В рамках проектов и программ создаётся добавленная стоимость. Но как учесть эту собственность, алгоритма нет. А ведь мы можем извлекаемую от реализации проектов и программ собственность обращать в доход Союзного государства и включать в бюджет", - продолжил он. Поэтому, констатировал Селиверстов, важно, чтобы в странах был единый подход. "Важно, чтобы мы в этом году сумели сделать так, чтобы с 1 января 2025 года вся прибыль от продукции, которая произведена программами и проектами (Союзного государства - ред.), обращалась в бюджет СГ", - сказал он. Селиверстов отметил, что на семинаре в Минске эксперты Белоруссии и России вырабатают предложения по решению этих задач. В семинаре при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Собственность Союзного государства: вопросы организации учета и управления" принимают участие депутаты Парламентского Собрания, представители постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, финансовых, экономических и контрольных органов Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций. Основная цель семинара – выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов союзной собственности, созданию единого механизма учета и управления имуществом Союзного государства. По итогам заседания будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.
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РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Новости
Минск и Москва намерены инвентаризировать союзную собственность
Минск и Москва хотят до 1 декабря 2025 года инвентаризировать союзную собственность
МИНСК, 21 мая - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия вырабатывают алгоритм учета собственности Союзного государства, планируют до 1 декабря 2025 года провести ее инвентаризацию, сообщил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.
"Есть решение Высшего госсовета Союзного государства, которое предписывает нам в этом году создать алгоритм учета имущества и до 1 декабря 2025 года провести его инвентаризацию", - сказал Селиверстов журналистам в Минске перед семинаром по вопросам повышения эффективности управления собственностью Союзного государства.
Он обратил внимание, что в настоящее время в Белоруссии и России разные подходы к учету имущества: "в РФ учитываются только основные средства, а в Белоруссии - все". Кроме того, прибыль от реализации союзных программ и проектов списывается в бюджеты двух стран по отдельности, но хотелось бы, чтобы эти средства использовались в целях Союзного государства, подчеркнул Селиверстов.
Депутат добавил, что в Союзном государстве порядка 90 миллиардов рублей истрачено на реализацию проектов, программ и мероприятий СГ. "В рамках проектов и программ создаётся добавленная стоимость. Но как учесть эту собственность, алгоритма нет. А ведь мы можем извлекаемую от реализации проектов и программ собственность обращать в доход Союзного государства и включать в бюджет", - продолжил он. Поэтому, констатировал Селиверстов, важно, чтобы в странах был единый подход.
"Важно, чтобы мы в этом году сумели сделать так, чтобы с 1 января 2025 года вся прибыль от продукции, которая произведена программами и проектами (Союзного государства - ред.), обращалась в бюджет СГ", - сказал он.
Селиверстов отметил, что на семинаре в Минске эксперты Белоруссии и России вырабатают предложения по решению этих задач.
В семинаре при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Собственность Союзного государства: вопросы организации учета и управления" принимают участие депутаты Парламентского Собрания, представители постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, финансовых, экономических и контрольных органов Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций. Основная цель семинара – выработка научно обоснованных предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов союзной собственности, созданию единого механизма учета и управления имуществом Союзного государства.
По итогам заседания будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.