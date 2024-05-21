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В СФ предложили создать приложение для контроля продаж табачной продукции

В СФ предложили создать приложение для контроля продаж табачной продукции - 21.05.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили создать приложение для контроля продаж табачной продукции

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность создания приложения для смартфонов, которое позволило бы гражданам... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:30+0300

2024-05-21T10:30+0300

2024-05-21T10:30+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность создания приложения для смартфонов, которое позволило бы гражданам фиксировать нарушения магазинами правил торговли табаком и табачной продукцией, копия его обращения на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении РИА Новости. "К сожалению, в последнее время магазины, реализующие табачную и никотинсодержащую продукцию, встречаются повсеместно. Безусловно, в сложившейся ситуации практически невозможно осуществлять регулярный надзор за их деятельностью. В связи с чем считаю правильным разработать мобильное приложение, которое позволит гражданам фиксировать выявленные нарушения при торговле табачной и никотинсодержащей продукцией. Убежден, реализация подобной инициативы может существенно уменьшить количество нарушений при обороте табачной и никотинсодержащей продукции", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор также попросил Попову дать поручение провести проверку "в период 2024 года торговых точек, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию". По словам Гибатдинова, в 2023 году российский парламент провёл существенную работу по ужесточению контроля за оборотом никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления, но отдельные положения закона "по-прежнему не исполняются". Результатом изменений, внесенных в законодательство, должно было стать снижение привлекательности никотинсодержащей продукции, в частности, для несовершеннолетних. "Вместе с тем, из открытых источников мне стало известно о том, что некоторые торговые точки продолжают функционировать в торговых центрах вне магазинов и павильонов, а именно, не имеют торговых, подсобных и административно-бытовых помещений. Более того, подобные торговые точки, зачастую, расположены в наиболее проходных местах торгового центра, а некоторые из них осуществляют торговлю с открытых прилавков или прилавков, на стекло которых нанесена тонировка, не обеспечивающая полную светонепроницаемость", - подчеркнул парламентарий. Аналогичное обращение Гибатдинов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, копия документа также имеется в распоряжении агентства. Как отметил в беседе с РИА Новости сам сенатор, на популярность никотинсодержащей продукции влияет её агрессивная реклама: "Яркая упаковка, большая палитра вкусов и утверждения об отсутствии вреда для здоровья". Под наибольшую угрозу попадают дети и подростки, которые "зачастую даже не понимают последствия употребления такого вида табака", подчеркнул парламентарий. "Несмотря на предпринятые меры по ограничению продажи этой категории товаров, на прилавках все еще свободно выкладывают электронные испарители. Подобные киоски часто располагаются в торговых центрах с большой проходимостью людей. Это необходимо пресекать, и мы должны внедрить строгие механизмы надзора, которые будут регулировать сферу. В связи с тем, что это новый продукт, все еще нет должных исследований того, какие последствия для здоровья несут за собой вейпы, в любом случае, действовать нужно уже сейчас", - резюмировал Гибатдинов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совфед, табак, новости