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Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом
Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом - 21.05.2024, ПРАЙМ
Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом
Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Российской Федерации, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T05:06+0300
2024-05-21T05:18+0300
вооружения
космос
милитаризация
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Российской Федерации, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции государств Запада СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе.Постпред России заявил: "Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом". При этом Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно подтверждала и подтверждает сейчас свое обязательство. "Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным", - отметил постпред РФ.
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космос, милитаризация
Вооружения, космос, милитаризация
05:06 21.05.2024 (обновлено: 05:18 21.05.2024)
 
Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом

Небензя: милитаризация космоса Западом потребует ответа от России

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Российской Федерации, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Ранее из-за позиции государств Запада СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Постпред России заявил: "Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом".
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Небензя назвал заявления Запада о сохранении мира в космосе лицемерием
6 мая, 17:54
При этом Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно подтверждала и подтверждает сейчас свое обязательство. "Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным", - отметил постпред РФ.
 
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