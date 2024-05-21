https://1prime.ru/20240521/kosmos-848347773.html

Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом

Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом - 21.05.2024, ПРАЙМ

Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом

Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Российской Федерации, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T05:06+0300

2024-05-21T05:06+0300

2024-05-21T05:18+0300

вооружения

космос

милитаризация

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МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Российской Федерации, но Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. Ранее из-за позиции государств Запада СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе.Постпред России заявил: "Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом". При этом Небензя подчеркнул, что Россия неоднократно подтверждала и подтверждает сейчас свое обязательство. "Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным", - отметил постпред РФ.

https://1prime.ru/20240506/kosmos-847951982.html

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космос, милитаризация