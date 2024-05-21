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В тылу врага. Почему Россия не может выйти из МВФ "назло Западу"

В тылу врага. Почему Россия не может выйти из МВФ "назло Западу" - 21.05.2024, ПРАЙМ

В тылу врага. Почему Россия не может выйти из МВФ "назло Западу"

На фоне усиливающихся разногласий с Западом все чаще звучат призывы выйти из МВФ и ВТО. Зачем нам нужны эти организации и почему "самовыпиливание" принесет лишь | 21.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. На фоне усиливающихся разногласий с Западом все чаще звучат призывы выйти из МВФ и ВТО. Зачем нам нужны эти организации и почему "самовыпиливание" принесет лишь вред, агентству "Прайм" рассказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНесмотря на то, что от западных экономических структур сейчас невозможно получить ни денег, ни полноценного партнерства, выход из МВФ был бы нецелесообразен. "Он так или иначе ограничит возможности России как полноправного участника этой системы, несмотря на то, что РФ в ней не доминирует", - пояснил специалист.Также не следует исключать, что в будущем будут созданы новые инструменты сотрудничества в валютно-финансовой сфере, например, в рамках БРИКС. Тогда эта группа стран сможет получить существенное влияние и членство в ней окажется важным инструментом.В целом механизмы многосторонних экономических организаций, таких как МВФ и особенно ВТО широко используют подавляющее большинство государств, несмотря на попытки США подорвать авторитет и возможности таких структур. Эти механизмы необходимы для сотрудничества России с нейтральными странами.Также это важнейший элемент и фактор продвижения идеи многополярного мира (собственно, поэтому США и мешают деятельности ВТО). Выход из наднациональных структур подорвет общие возможности РФ в сфере мировой экономики и приведет к усилению изоляции, станет фактически ее юридическим признанием с российской стороны, полагает Данильцев.И, наконец, такие структуры взаимодействуют с целью предотвращения кризисных явлений в мировой экономике. Они стараются диверсифицировать свои резервы в сторону использования различных валют. В результате доля доллара в мировых резервах за последние десятилетия существенно снизилась.Таким образом, членство в них никоим образом не идет вразрез с векторами России во внешней политике; напротив, оно им соответствует, заключил экономист.

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