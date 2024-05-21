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Совет ЕС утвердил первые правила использования искусственного интеллекта - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Совет ЕС утвердил первые правила использования искусственного интеллекта
Совет ЕС утвердил первые правила использования искусственного интеллекта - 21.05.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил первые правила использования искусственного интеллекта
Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил первые в мировой практике правила использования искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:04+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил первые в мировой практике правила использования искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе. "Сегодня Совет ЕС утвердил инновационное законодательство, направленное на гармонизацию правил искусственного интеллекта… Речь идет о первом законе такого типа в мире, которое может заложить основы для мировых норм регулирования искусственного интеллекта", - говорится в документе. Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сравнила технологии искусственного интеллекта с ядерным оружием, указав на проблемы и изменения в обществе, к которым могут привести технологии ИИ. Она отметила, что угрозы, которые представляет искусственный интеллект, нельзя игнорировать, и что они могут проявляться на индивидуальном уровне, поэтому сейчас важно обеспечить контроль рисков. Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон ЕС по регулированию искусственного интеллекта. Закон стал первой в истории правовой базой в области искусственного интеллекта, которая устраняет риски, связанные с ИИ. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия европейским требованиям. В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий. Теперь этот документ будет подписан Советом ЕС и Европарламентом, после чего будет опубликован в официальном журнале Евросоюза. У государств-членов Евросоюза будет два года, чтобы подготовиться к его непосредственной реализации.
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ЕС, ИИ, Новости
12:04 21.05.2024
 
Совет ЕС утвердил первые правила использования искусственного интеллекта

Совет ЕС утвердил первые в мире правила использования искусственного интеллекта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза во вторник окончательно утвердил первые в мировой практике правила использования искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе.
"Сегодня Совет ЕС утвердил инновационное законодательство, направленное на гармонизацию правил искусственного интеллекта… Речь идет о первом законе такого типа в мире, которое может заложить основы для мировых норм регулирования искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сравнила технологии искусственного интеллекта с ядерным оружием, указав на проблемы и изменения в обществе, к которым могут привести технологии ИИ. Она отметила, что угрозы, которые представляет искусственный интеллект, нельзя игнорировать, и что они могут проявляться на индивидуальном уровне, поэтому сейчас важно обеспечить контроль рисков.
Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон ЕС по регулированию искусственного интеллекта. Закон стал первой в истории правовой базой в области искусственного интеллекта, которая устраняет риски, связанные с ИИ.
Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия европейским требованиям.
В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда.
Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
Теперь этот документ будет подписан Советом ЕС и Европарламентом, после чего будет опубликован в официальном журнале Евросоюза. У государств-членов Евросоюза будет два года, чтобы подготовиться к его непосредственной реализации.
 
ЕСИИНовости
 
 
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