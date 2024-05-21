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Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию

Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию - 21.05.2024, ПРАЙМ

Готовят войска. Генерал ВСУ раскрыл, как НАТО начнет "провоцировать" Россию

Перед тем как провоцировать на конфликт, Североатлантическому альянсу сначала надо разогнать экономику и натренировать армию, выразил свое мнение отставной... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T18:34+0300

2024-05-21T18:34+0300

2024-05-21T18:34+0300

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Перед тем как провоцировать на конфликт, Североатлантическому альянсу сначала надо разогнать экономику и натренировать армию, выразил свое мнение отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать. Они пытаются играть в долгую. Это делается за счет Украины", — уточнил Кривонос.Бывший военный полагает, что НАТО придерживается принципа "No Action Talk Only" потому, что блок еще не до конца подготовлен к противостоянию. В текущий момент альянс пользуется Украиной и старается сократить число своих проблем, заключил он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

https://1prime.ru/20240521/finlyandiya-848364628.html

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нато, война, россия, подготовка