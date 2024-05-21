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РСПП выступил за углубление сотрудничества с Китаем в техрегулировании

РСПП выступил за углубление сотрудничества с Китаем в техрегулировании - 21.05.2024, ПРАЙМ

РСПП выступил за углубление сотрудничества с Китаем в техрегулировании

Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T07:13+0300

2024-05-21T07:13+0300

2024-05-21T07:13+0300

экономика

рспп

китай

сотрудничество

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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин. Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем". "На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.

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рспп, китай, сотрудничество