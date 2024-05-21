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"АльфаСтрахование" произвела первую выплату в 2024 году по полису ЧС

"АльфаСтрахование" произвела первую выплату в 2024 году по полису ЧС - 21.05.2024, ПРАЙМ

"АльфаСтрахование" произвела первую выплату в 2024 году по полису ЧС

Компания "АльфаСтрахование" произвела первую выплату в РФ в 2024 году за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС, говорится в сообщении Национального союза... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T18:14+0300

2024-05-21T18:14+0300

2024-05-21T18:14+0300

альфастрахование

посевы

чс

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Компания "АльфаСтрахование" произвела первую выплату в РФ в 2024 году за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). "Первая страховая выплата за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС, была осуществлена компанией "АльфаСтрахование": она составила несколько миллионов рублей и была перечислена хозяйству Тамбовской области в течение одних суток после получения документов", - приводятся в сообщении слова президента НСА Корнея Биждова. "Такая скорость урегулирования убытков стала возможной в том числе благодаря оперативной работе по оценке ущерба, организованной региональным органом АПК, и налаженному взаимодействию со страховыми компаниями в регионе. НСА консультирует регионы по оптимальным подходам к организации урегулирования убытков аграриев в системе агрострахования, чтобы за списанные по ЧС посевы аграрии оперативно получили средства на пересев", - добавил он. Как уточняется в сообщении, гибель посевов произошла в результате чрезвычайной ситуации, вызванной майскими заморозками. По данным оперштаба Национального союза агростраховщиков по мониторингу ситуации с урегулированием убытков аграриев от ЧС, к 21 мая количество регионов, пострадавших от чрезвычайных заморозков, выросло до 10, общая площадь застрахованных посевов в них составляет не менее 3,3 миллиона гектаров. Компаниям НСА поступили первые уведомления о повреждении посевов на застрахованной площади 225 тысяч гектаров. Застрахованные посевы пострадали во всех субъектах, в которых режим ЧС объявлен по причине отрицательных майских температур. "Практически вся застрахованная площадь сельхозкультур в зоне заморозков – это озимые. Для защиты посевов аграрии повсеместно использовали две программы страхования: "мультирисковую" и страхование на случай ЧС. В частности, по программе утраты на случай ЧС, урегулирование убытков по которой осуществляется в прямой координации с региональными комиссиями по оценке ущерба, в регионах объявленной ЧС из-за заморозков застраховано более 1,1 миллиона гектаров", - поясняет Биждов.

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альфастрахование, посевы, чс