Эффект накопления. Вот к чему привела скупка золота
Эффект накопления. Вот к чему привела скупка золота - 21.05.2024, ПРАЙМ
Эффект накопления. Вот к чему привела скупка золота
Цены на золото превысили исторический максимум, достигнув $2450,05 за тройскую унцию. Наиболее популярны сегодня две основные версии причин этого повышения -... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:00+0300
2024-05-21T08:00+0300
2024-05-21T08:00+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены на золото превысили исторический максимум, достигнув $2450,05 за тройскую унцию. Наиболее популярны сегодня две основные версии причин этого повышения - покупка драгоценного металла центробанками и уход от риска. Движущей силой здесь остается Китай, но и другие центробанки продолжают наращивать резервы. Золото скупают инвестфонды и частные инвесторы, чтобы хеджировать риски, прежде всего, геополитические.Но тут не все так однозначно. Во-первых, по данным Всемирного совета по золоту, мировые центробанки выступают чистыми нетто-покупателями драгметалла еще с февраля 2023 года, однако золото резко выросло в цене лишь в 2024 году. Во-вторых, золото не воспринималось как ключевой инструмент хеджирования геополитических рисков в 2020-2023 годах, несмотря на множество событий, которые должны были бы способствовать такому интересу, включая пандемию коронавируса.Наконец, те, кто ожидал роста золота по причине снижения ставок ФРС или падения доллара тоже ошиблись. ФРС по-прежнему откладывает снижение ставок, а доллар даже не думает падать. Количество чистых спекулятивных позиций на покупку золота на фьючерсных товарных биржах согласно последним отчетам заметно не изменилось с начала года. Тем не менее, текущий рост цен на золото игнорировать нельзя: с начала года металл подорожал на 15%.Что же толкает цены вверх, помимо упомянутых факторов? В текущей противоречивой картине по золоту трудно найти один ясный и отчетливый логичный фактор. Возможно, все-таки сыграл роль "эффект накопления" и устойчивый характер длительной покупки золота центральными банками. Это объяснение выглядит наиболее правдоподобным, на мой взгляд.Аналитики ожидают продолжения этого тренда. Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, драгоценный металл может вырасти до $2700 за тройскую унцию к концу 2024 года. Совершенно определенно повышение цен на золото положительно скажется на акциях мировых золотодобывающих компаний — лидеров в производстве металла. Это Newmont, Barrick, АngloGold Ashanti, которые добывают свыше 100 тонн, компаниям помельче тоже достанется оптимизма.Впрочем, с российскими игроками в этом сегменте, крупнейшие из которых Полюс и Полиметалл, все не так определенно по причине санкций и их исключения из мировой финансовой системы.
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены на золото превысили исторический максимум, достигнув $2450,05 за тройскую унцию. Наиболее популярны сегодня две основные версии причин этого повышения - покупка драгоценного металла центробанками и уход от риска. Движущей силой здесь остается Китай, но и другие центробанки продолжают наращивать резервы. Золото скупают инвестфонды и частные инвесторы, чтобы хеджировать риски, прежде всего, геополитические.
Но тут не все так однозначно. Во-первых, по данным Всемирного совета по золоту, мировые центробанки выступают чистыми нетто-покупателями драгметалла еще с февраля 2023 года, однако золото резко выросло в цене лишь в 2024 году. Во-вторых, золото не воспринималось как ключевой инструмент хеджирования геополитических рисков в 2020-2023 годах, несмотря на множество событий, которые должны были бы способствовать такому интересу, включая пандемию коронавируса.
Наконец, те, кто ожидал роста золота по причине снижения ставок ФРС или падения доллара тоже ошиблись. ФРС по-прежнему откладывает снижение ставок, а доллар даже не думает падать. Количество чистых спекулятивных позиций на покупку золота на фьючерсных товарных биржах согласно последним отчетам заметно не изменилось с начала года. Тем не менее, текущий рост цен на золото игнорировать нельзя: с начала года металл подорожал на 15%.
Что же толкает цены вверх, помимо упомянутых факторов? В текущей противоречивой картине по золоту трудно найти один ясный и отчетливый логичный фактор. Возможно, все-таки сыграл роль "эффект накопления" и устойчивый характер длительной покупки золота центральными банками. Это объяснение выглядит наиболее правдоподобным, на мой взгляд.
Аналитики ожидают продолжения этого тренда. Согласно обновленному прогнозу Goldman Sachs, драгоценный металл может вырасти до $2700 за тройскую унцию к концу 2024 года. Совершенно определенно повышение цен на золото положительно скажется на акциях мировых золотодобывающих компаний — лидеров в производстве металла. Это Newmont, Barrick, АngloGold Ashanti, которые добывают свыше 100 тонн, компаниям помельче тоже достанется оптимизма.
Впрочем, с российскими игроками в этом сегменте, крупнейшие из которых Полюс и Полиметалл, все не так определенно по причине санкций и их исключения из мировой финансовой системы.
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