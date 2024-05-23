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Европа придумала ловкий способ откусить кусок российского пирога

Европа придумала ловкий способ откусить кусок российского пирога - 23.05.2024, ПРАЙМ

Европа придумала ловкий способ откусить кусок российского пирога

Евросоюз всерьез нацелился если не на сами замороженные российские активы, то на доход от них: соответствующее решение вступает в силу 23 мая. Кто от этого... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T04:04+0300

2024-05-23T04:04+0300

2024-05-23T04:04+0300

статья

замороженные российские активы

заморозка российских активов

налог на прибыль с замороженных активов

заморозка средств

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Евросоюз всерьез нацелился если не на сами замороженные российские активы, то на доход от них: соответствующее решение вступает в силу 23 мая. Кто от этого больше проиграет – Россия или сами страны, решившие украсть чужое, читайте в материале "Прайм".Откусить хоть кусочекСогласно утвержденному Советом ЕС решению, 90% доходов от замороженных активов России будут переданы на оказание военной помощи Киеву и европейские программы по восстановлению Украины. Оставшиеся 10% смогут удерживать для обеспечения собственных рисков депозитарии, где находятся средства. Их можно будет хранить в течение пяти лет, затем, если деньги не понадобятся, они также пойдут в бюджет ЕС. И лишь 0,3% можно будет использовать для управления активами.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри этом Еврокомиссия ждет от депозитариев ежегодного отчета о том, сколько российских активов, включая доходы, находится на их балансе. Инструменты для финансирования поддержки Украины за счет этих денег также будут пересматривать ежегодно.Речь идет о вполне внушительных суммах. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России на без малого 300 миллиардов долларов. В США небольшая часть – около 4-5 миллиардов, остальное почти все приходится на Европу. Главный хранитель российских средств - крупнейший расчетно-клиринговый центр Euroclear, расположенный в Бельгии. Именно ему российские финансовые власти в свое время доверили часть резервов. Компания, специализирующаяся на работе с иностранными госактивами, на протяжении многих лет славилась надежностью и вызывала максимальное доверие.Однако случилось то, что случилось. Почти сразу после заморозки начались разговоры о конфискации этих средств зарубежными странами на различные цели. Однако договориться так и не удалось – слишком спорная тема. Если США выступают за конфискацию и даже рекомендовали своему президенту начать этот процесс, то еврочиновники действуют аккуратнее. Они опасаются, что резонансный шаг незаконен и будет иметь далеко идущие последствия.О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая отнестись к вариантам использования российских средств крайне трепетно.Не можешь тратить - зарабатывайТем временем депозитарии не держат у себя чужие деньги просто так – они на них зарабатывают. Вкладывают в активы, обязательно высоконадежные, пусть и низкодоходные, получают процент от роста их стоимости. Словом, все, как в случае с любыми другими инвестициями.Но, как известно, жадность и политическое давление порой сильнее экономической целесообразности. Совет ЕС решил, что проценты не является суверенным активом, его можно классифицировать, как неожиданный и чрезвычайный доход. А значит, он не подпадает под нормы о защите суверенных активов. заработокы может достичь 20 миллиардов евро, подсчитала The Financial Times.Конечно, эти деньги тоже являются собственностью вкладчиков. Часть их они должны отдавать в виде налога, который идет в бюджет Бельгии, часть депозитарий забирает себе в виде платы за услуги. Казалось бы, все довольны – насколько это возможно в сложившейся ситуации.Но, как известно, жадность и политическое давление порой сильнее экономической целесообразности. Совет ЕС решил, что проценты не являются суверенным активом, их можно классифицировать, как неожиданный и чрезвычайный доход. А значит, он не подпадает под нормы о защите суверенных активов.Голоса экономистов и юристов, наперебой советующих не трогать чужое, не были услышаны политиками. Хотя до последнего момента не было консенсуса даже среди стран Евросоюза – стоит ли идти на этот шаг. Пока неясно, будут ли намерения наложить руку на доходы от российских активов, претворены в жизнь. Но если это произойдет, возникнет прецедент, последствия которого могут быть непредсказуемыми.Опасный прецедентОб этом уже неоднократно предупреждали в России. "Они… понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Даже если забрать у России не сами резервы, а доход от них, это грозит опасными последствиями. Будет создан опасный прецедент для других стран, которые могут последовать этому примеру вне контекста европейского региона и взаимоотношений России и ЕС, полагает начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев."Для нас появляется повод принять ответные меры. Об этом неоднократно говорили представители российской стороны в своих официальных выступлениях. Это может быть аналогичное изъятие, истребования госдолга Украины с немедленным погашением или попытка признать неуплату Украины по своим обязательствам перед Россией дефолтом", - предположил он.По мнению аналитика, страны, которые хранят свои резервы в центральных банках либо вложениях в ценные бумаги стран-эмитентов мировых валют, остатки на корсчетах в банках с юрисдикцией в странах мировых резервных валют, могут стать жертвами такого прецедента. Это самое главное влияние на мировую экономику, все остальное уже вторично.Суммы вероятных встречных изъятий со стороны России не идут ни в какое сравнение. "Сумма в рамках бюджетов стран Евросоюза крайне мала. Однако очевидны репутационные издержки, которые могут спровоцировать снижение доли евро в резервах развивающихся стран, что усилит инфляцию в зоне евро", - рассуждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.Готовы ли евробюрократы подорвать свою экономику ради достижения сомнительных политических целей, вскоре станет ясно. Как и то, что никаких проблем Украины таким путем не решить. Предположительно, в этом году она может получить около 3 миллиардов евро от российских активов. Это лишь несколько процентов от 92,2 миллиардов долларов – такова расходная часть бюджета на этот год. А с учетом царящей на Украине коррупции и беспорядка, эти деньги с большой вероятностью не достигнут цели и будут разворованы.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

замороженные российские активы, заморозка российских активов, налог на прибыль с замороженных активов, заморозка средств