Накал на рынке спал

Индекс Мосбиржи после двухдневного сильного падения, до -3% от двухлетнего пика, вчера пришел в себя — состоялся технический отскок на процент с локального дна... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:48+0300
2024-05-23T09:48+0300
2024-05-23T09:48+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухдневного сильного падения, до -3% от двухлетнего пика, вчера пришел в себя — состоялся технический отскок на процент с локального дна и на треть процента по итогам сессии. Индекс вернулся к 3440 п. и может продолжить восстановление. Ближайший ориентир вверх на 3470 п.Сильнее рынка были акции Ростелекома (+3,3%) на фоне анонса дивидендов корпорации за 2023 г., обещают больше 6 руб. на бумагу. Акции могут продолжить рост до многолетних вершин 108 руб. А слабее рынка оказались акции золотодобытчика Полюса (-3,8%) на фоне падения самого золота от максимума свыше 3%, или -$80.Доллар обновил низы за последние четыре месяца, курс американца был у 89,75. Идея укрепления рубля на май полностью реализовалась, планка 90 отработана с запасом. А сейчас вероятен отскок инвалют, но далеко вверх им заказан путь на фоне жесткой линии ЦБ по ставке и нормативов репатриации выручки экспортеров. Спрос на валюту понижен, а предложение валют на рынке увеличенное. В общем валютный баланс остается за рубль.
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после двухдневного сильного падения, до -3% от двухлетнего пика, вчера пришел в себя — состоялся технический отскок на процент с локального дна и на треть процента по итогам сессии. Индекс вернулся к 3440 п. и может продолжить восстановление. Ближайший ориентир вверх на 3470 п.
Сильнее рынка были акции Ростелекома (+3,3%) на фоне анонса дивидендов корпорации за 2023 г., обещают больше 6 руб. на бумагу. Акции могут продолжить рост до многолетних вершин 108 руб. А слабее рынка оказались акции золотодобытчика Полюса (-3,8%) на фоне падения самого золота от максимума свыше 3%, или -$80.
Доллар обновил низы за последние четыре месяца, курс американца был у 89,75. Идея укрепления рубля на май полностью реализовалась, планка 90 отработана с запасом. А сейчас вероятен отскок инвалют, но далеко вверх им заказан путь на фоне жесткой линии ЦБ по ставке и нормативов репатриации выручки экспортеров. Спрос на валюту понижен, а предложение валют на рынке увеличенное. В общем валютный баланс остается за рубль.
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