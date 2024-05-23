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Лондон и союзники направят Киеву помощь более чем на 190 миллионов долларов

Лондон и союзники направят Киеву помощь более чем на 190 миллионов долларов - 23.05.2024, ПРАЙМ

Лондон и союзники направят Киеву помощь более чем на 190 миллионов долларов

Великобритания и союзники направят Киеву пакет военной помощи на сумму 190,9 миллиона долларов, пишет издание The Sun со ссылкой на главу Минобороны страны... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:49+0300

2024-05-23T09:49+0300

2024-05-23T09:49+0300

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великобритания

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Великобритания и союзники направят Киеву пакет военной помощи на сумму 190,9 миллиона долларов, пишет издание The Sun со ссылкой на главу Минобороны страны Гранта Шаппса."Пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов (190,9 миллиона долларов) направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны", — сказано в публикации.В него войдут различное оборудование и системы, такие как радары ПВО, имитационное оборудование и системы радиоэлектронной борьбы, малые катера, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты.Финансирование будет осуществляться из Международного фонда помощи Украине, в который уже вложены около 900 миллионов фунтов. Россия выразила свое недовольство поставками оружия на Украину, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России, а США и НАТО таким образом напрямую вовлечены в этот конфликт.

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великобритания, украина, финансы