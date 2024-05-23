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Позиция неизменна. Россия нашла союзника в битве за активы
Позиция неизменна. Россия нашла союзника в битве за активы - 23.05.2024, ПРАЙМ
Позиция неизменна. Россия нашла союзника в битве за активы
В решении Евросоюза по заблокированным активам из России речь идет не о самих активах, немецкое правительство сдержанно реагирует на идею изъятия российских... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:00+0300
2024-05-23T10:00+0300
2024-05-23T10:00+0300
германия
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В решении Евросоюза по заблокированным активам из России речь идет не о самих активах, немецкое правительство сдержанно реагирует на идею изъятия российских средств. Об этом пишет издание Tagesschau.США ранее не раз заявляли о планах конфисковать суверенные активы России и передать их Киеву."Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не идет о самих активах", - приводит издание слова официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.Он подчеркнул, что второй пункт противоречит основополагающим принципам международного права.Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Соответствующее решение вступит в силу 23 мая.
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германия, украина, замороженные российские активы
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы
Позиция неизменна. Россия нашла союзника в битве за активы
Tagesschau: Германия выступила против конфискации российских активов в пользу Украины
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
В решении Евросоюза по заблокированным активам из России речь идет не о самих активах, немецкое правительство сдержанно реагирует на идею изъятия российских средств. Об этом пишет издание Tagesschau
.
США ранее не раз заявляли о планах конфисковать суверенные активы России и передать их Киеву.
"Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не идет о самих активах", - приводит издание слова официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.
Он подчеркнул, что второй пункт противоречит основополагающим принципам международного права.
Совет ЕС 21 мая окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, а также программ по восстановлению. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
Соответствующее решение вступит в силу 23 мая.
СМИ узнало о планах G7 на встрече в Италии по российским активам