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Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает New York... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:18+0300

2024-05-23T10:18+0300

2024-05-23T10:18+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает New York Times."По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", — пишет издание со ссылкой на анонимных чиновников.Отмечается, что с инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, однако она еще не была представлена главе государства Джо Байдену.Предложение вызывает определенные сомнения в официальном кругу, поскольку неизвестна степень его поддержки. Однако, позиция госдепа изменилась на фоне успехов российских войск в Украине.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.

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сша, украина, россия, новости