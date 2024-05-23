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Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ
Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает New York... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:18+0300
2024-05-23T10:18+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает New York Times."По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", — пишет издание со ссылкой на анонимных чиновников.Отмечается, что с инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, однако она еще не была представлена главе государства Джо Байдену.Предложение вызывает определенные сомнения в официальном кругу, поскольку неизвестна степень его поддержки. Однако, позиция госдепа изменилась на фоне успехов российских войск в Украине.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.
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Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
10:18 23.05.2024
 
Госдеп предлагает разрешить удары по России оружием из США, утверждают СМИ

NYT: госдеп предлагает разрешить Киеву бить по территории России оружием США

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Госдепартамент Соединенных Штатов предлагает разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, сообщает New York Times.
"По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары.... по ту стороны границы с Россией", — пишет издание со ссылкой на анонимных чиновников.
Отмечается, что с инициативой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, однако она еще не была представлена главе государства Джо Байдену.
Предложение вызывает определенные сомнения в официальном кругу, поскольку неизвестна степень его поддержки. Однако, позиция госдепа изменилась на фоне успехов российских войск в Украине.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США рискует втянуть себя в украинский конфликт, если власти страны прислушаются к призывам некоторых американских политиков и разрешат Киеву атаковать Россию американским оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на призыв "горячих голов" в США разрешить Киеву бить по РФ
Вчера, 13:03
 
ПолитикаСШАУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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