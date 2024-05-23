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Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его участью Фицо - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его участью Фицо
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его участью Фицо - 23.05.2024, ПРАЙМ
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его участью Фицо
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети, что один из еврокомиссаров, когда шла речь про закон о прозрачности... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T18:34+0300
2024-05-23T18:34+0300
грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети, что один из еврокомиссаров, когда шла речь про закон о прозрачности иностранного влияния, припугнул его примером недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО, подвергся 15 мая нападению вооруженного злоумышленника. В политика было выпущено несколько пуль, в критическом состоянии его госпитализировали.По словам Кобахидзе, общество наблюдает за ситуацией вокруг закона о прозрачности иностранного влияния и "видит, что ряд иностранных высокопоставленных чиновников продолжают шантаж".Премьер рассказал об "ошеломляющей" угрозе, прозвучавшей в телефонной беседе с одним из еврокомиссаров. По словам Кобахидзе, собеседник "перечислил ряд мер, которые западные партнеры могут принять в случае преодоления вето на закон о прозрачности". Как свидетельствует грузинский премьер, еврокомиссар произнес такие слова: "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть осторожным".О каком именно еврокомиссаре идет речь, Кобахидзе не уточнил. В прошлый вторник парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Президент Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон, назвав его "российским" и "неконституционным". Однако для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов. Газета Financial Times ранее сообщала, что ряд стран Евросоюза продумывает меры санкционного давления на Тбилиси, в том числе приостановку безвизового режима, из-за закона об иноагентах. Госдепартамент заявил, что Грузия рискует перспективами членства в Евросоюзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. Документ предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, поступают из-за границы. Все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в госреестре. В момент регистрации нужно будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. За отказ от регистрации или заполнения декларации предусматривается наложение штрафа размером в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иностранного агента. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах на протяжении многих деятилетий действует закон о регистрации иноагентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона в США был контроль над деятельностью врагов, а грузинский закон направлен против друзей страны. Грузинские власти заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов НПО и соответствующих СМИ.
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грузия, ес
ГРУЗИЯ, ЕС
18:34 23.05.2024
 
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его участью Фицо

Премьер Грузии заявил, что один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на Фицо

© Unsplash/Max KukurudziakФлаг Грузии
Флаг Грузии
© Unsplash/Max Kukurudziak
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ТБИЛИСИ, 23 мая - ПРАЙМ. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил на своей странице в соцсети, что один из еврокомиссаров, когда шла речь про закон о прозрачности иностранного влияния, припугнул его примером недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО, подвергся 15 мая нападению вооруженного злоумышленника. В политика было выпущено несколько пуль, в критическом состоянии его госпитализировали.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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20 мая, 10:20
По словам Кобахидзе, общество наблюдает за ситуацией вокруг закона о прозрачности иностранного влияния и "видит, что ряд иностранных высокопоставленных чиновников продолжают шантаж".
Премьер рассказал об "ошеломляющей" угрозе, прозвучавшей в телефонной беседе с одним из еврокомиссаров. По словам Кобахидзе, собеседник "перечислил ряд мер, которые западные партнеры могут принять в случае преодоления вето на закон о прозрачности". Как свидетельствует грузинский премьер, еврокомиссар произнес такие слова: "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть осторожным".
О каком именно еврокомиссаре идет речь, Кобахидзе не уточнил.
В прошлый вторник парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на уличные протесты. Президент Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон, назвав его "российским" и "неконституционным". Однако для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Газета Financial Times ранее сообщала, что ряд стран Евросоюза продумывает меры санкционного давления на Тбилиси, в том числе приостановку безвизового режима, из-за закона об иноагентах. Госдепартамент заявил, что Грузия рискует перспективами членства в Евросоюзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах.
Документ предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, поступают из-за границы. Все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в госреестре. В момент регистрации нужно будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. За отказ от регистрации или заполнения декларации предусматривается наложение штрафа размером в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иностранного агента. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах на протяжении многих деятилетий действует закон о регистрации иноагентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона в США был контроль над деятельностью врагов, а грузинский закон направлен против друзей страны.
Грузинские власти заявляют, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов НПО и соответствующих СМИ.
 
ГРУЗИЯЕС
 
 
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