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На рубль давят и ждут отступления. Но он не сдается

На рубль давят и ждут отступления. Но он не сдается - 23.05.2024, ПРАЙМ

На рубль давят и ждут отступления. Но он не сдается

После активного укрепления в первые дни недели российский рубль взял передышку 22 мая, демонстрируя смешанную динамику. Национальная валюта слегка окрепла по... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T08:51+0300

2024-05-23T08:51+0300

2024-05-23T08:59+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. После активного укрепления в первые дни недели российский рубль взял передышку 22 мая, демонстрируя смешанную динамику. Национальная валюта слегка окрепла по отношению к доллару США и евро. Курс доллара снизился на 0,03% до 90,06 рубля, а евро подешевел на 0,12% до 97,78 рубля. При этом рубль ослаб на 0,01% к китайскому юаню - до 12,40 рубля за юань. Российская валюта по-прежнему получает поддержку от традиционных факторов. Основным драйвером укрепления выступают продажи иностранной валюты экспортерами для уплаты налоговых платежей в бюджет. 28 мая наступает единый день уплаты ключевых налогов, включая НДФЛ, НДПИ, НДС и налог на прибыль. Кроме налоговых выплат, рублю помогают сохранять позиции требования о продаже валютной выручки экспортными компаниями, жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка и относительно высокие, несмотря на недавнее снижение, цены на нефтяном рынке. Однако в среду импульс к укреплению рубля несколько замедлился на фоне восстановления индекса доллара США до 104,96 пункта и дешевеющей нефти. Котировки нефти эталонной марки Brent опустились до 81,59 доллара за баррель. Доллар получил поддержку после публикации протокола апрельского заседания Федрезерва США, в котором представители регулятора, включая Кристофера Уоллера, Лоретту Местер и Сьюзен Коллинз, озвучили необходимость дождаться более убедительных сигналов замедления инфляции, прежде чем снижать процентные ставки. На нефтяном рынке сохраняется нисходящий тренд. По итогам торгов 22 мая нефть Brent подешевела на 1,01% до 81,66 доллара за баррель. Давление на котировки оказали укрепление доллара и слабые данные минэнерго США. Согласно отчету министерства, запасы нефти в США на неделе 17 мая выросли на 1,825 миллиона баррелей против ожидавшегося снижения на 3,1 миллиона баррелей. Недельный рост запасов почти полностью нивелировал падение предыдущей недели на 2,508 млн баррелей. Это вновь пробудило опасения относительно избытка предложения нефти над спросом в США. Протокол апрельского заседания ФРС также ухудшил настроения на рынках. Федрезерв остается упорно настроенным на достижение целевого уровня инфляции 2%, прежде чем приступить к снижению ставок, что подрывает надежды трейдеров на скорое смягчение монетарной политики. В четверг, 23 мая, на торгах в Азии нефть Brent торговалась около 81,41 доллара за баррель после падения до 81,18 доллара днем ранее. Если продавцам удастся преодолеть отметку 81 долларов, то риски обвала котировок до 77 долларов заметно возрастут, что сильно ударит по рублю. Российская валюта в начале торгов на Мосбирже демонстрировала рост по рублевым парам. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 90,21 рубля, удерживая позиции выше психологического рубежа 90 рублей. Если доллару удастся пройти 90,77 рубля, то давление на рубль усилится по всему рынку, а новой целью отступления может стать 91,50 рубля за доллар.Рынок акций РФ в среду умеренно подрос, отыграв часть потерь. Индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 3444,67 п., индекс РТС - на 0,36%, до 1203,60 п. Индекс отскочил от минимума 3409,92 п. на 1,12%. Покупатели нивелируют медвежьи настроения, если индекс поднимется до 3481 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков