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Основная нагрузка - на богатых. В Госдуме обсудили налоги и справедливость

Основная нагрузка - на богатых. В Госдуме обсудили налоги и справедливость - 23.05.2024, ПРАЙМ

Основная нагрузка - на богатых. В Госдуме обсудили налоги и справедливость

В Госдуме прошли парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. Вопрос давно назрел, и необходимо менять законодательство, потому что плоская... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:15+0300

2024-05-23T13:15+0300

2024-05-23T13:15+0300

госдума

минфин

антон силуанов

вячеслав володин

александр шохин

сергей катырин

рспп

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В Госдуме прошли парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. Вопрос давно назрел, и необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Однако, судя по заявленным параметрам, изменения не затронут большинство россиян. Но тем, кто больше зарабатывает, придется и больше отдавать - и это справедливо, отметили приглашенные представители бизнеса. Новые параметры должны заработать с 2025 годаПубличное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая, на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. Президент "Опоры России" Александр Калинин отмечал, что новые параметры должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет с тем, чтобы бизнес мог спокойно планировать свою деятельность на долгую перспективу. И, по общему мнению, необходимые решения надо принимать уже в весеннюю сессию.Сегодня бизнес, мнением которого интересовались в первую очередь, также понимает, что лучше работать и платить налоги в России, отметил на парламентских слушаниях спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, их регистрация за рубежом к чему привело? Там остались эти яхты, самолеты, счета", - сказал Володин. Главный ориентир - любые изменения должны работать на экономику России. "Сейчас уже многое не вернешь. Но хотя бы то, что осталось, должно развиваться в интересах людей и страны", - добавил спикер Госдумы.Предложения бизнеса по изменениям в налоговой системе России могут быть использованы при подготовке законодательных инициатив Минфина, заявил в свою очередь министр финансов Антон Силуанов.Одной из основных задач он назвал принцип справедливого налогообложения, который связан с вопросами равенства. Неуплата налогов или пошлин не должна быть конкурентным преимуществом, потому что это неизбежно создаст среду, которая будет стимулировать искать схемы обхода. А все существующие лазейки надо не множить, а устранять. Основные предложения МинфинаМинистерство также анализирует опыт других экономик. В частности, в странах ЕС и ЕАЭС пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже российских. Так, в Белоруссии пороговое значение выручки в год по спецрежиму составляет 65 миллионов рублей, в Казахстане — до 108 миллионов, в Армении — 25 миллионов.Минфин также планирует расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять "упрощенку" при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой в том числе для того, чтобы компании, которые созданы для оптимизации путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги.Предложения от бизнеса Движение по прогрессивной шкале НДФЛ должно быть плавным: ставка подоходного налога должна расти для налогоплательщика постепенно по мере увеличения его дохода, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Не надо говорить о двух ступенях 13-15% или 13-20%, а так, чтобы было несколько ступеней", - уточнил он свою мысль.Сейчас в России действует двухступенчатая прогрессия по НДФЛ: базовая ставка налога составляет 13%, а доходы сверх 5 миллионов рублей в год облагаются по ставке 15%. При этом, по словам Катырина, сама идея расширения прогрессии по НДФЛ никаких возражений у бизнеса и у предпринимателей не вызывает: "Все говорят: да, те кто получает больше, должны платить побольше".В то же время ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик. "Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он. Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.При этом налоговая амнистия для предпринимателей, которые отказались от дробления бизнеса, должна быть разовой акцией, считает Репик. Амнистия, по его словам, должна применяться только по отношению к компаниям, которые "продемонстрируют деятельное раскаяние, перейдя на основную систему налогообложения".Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что стабильность, которая так ценится российским обществом, не означает неизменности параметров. Стабильность – это соблюдение фундаментальных принципов, а перемены в налоговой системе назрели, уверен он.Шохин также призвал депутатов поработать над вопросом лучшей защиты прав собственности в России. "Как добросовестным приобретателям компаний, в том числе в ходе приватизации 90-х годов и так далее, как им обеспечить эту самую защищенность", - добавил глава РСПП.Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, тогда будет сильная экономика", - сказал Володин. Его слова поддержали многие парламентарии, призывая также ввести налог на роскошь. Особенно справедливо это будет, учитывая, что "20 миллионов людей живут в нищете", отметил лидер фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов.

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госдума, минфин, антон силуанов, вячеслав володин, александр шохин, сергей катырин, рспп, опора россии