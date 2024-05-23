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Сенатор рассказал о запросе общества на справедливые налоги
Сенатор рассказал о запросе общества на справедливые налоги - 23.05.2024, ПРАЙМ
Сенатор рассказал о запросе общества на справедливые налоги
У общества существует запрос на изменение налоговой системы, запрос на социальную справедливость, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:47+0300
2024-05-23T14:47+0300
2024-05-23T14:52+0300
налоги
совфед
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. У общества существует запрос на изменение налоговой системы, запрос на социальную справедливость, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не поддерживает повышение НДС. По его словам, министерство будет предлагать "разумную прогрессию" по НДФЛ, а все дополнительные доходы пойдут на решение социальных проблем. "Такой запрос у общества сформировался давно. Это, прежде всего, запрос на социальную справедливость", - сказал Журавлев, отвечая на вопрос, есть ли запрос общества на изменение налоговой системы. По его словам, справедливая налоговая система должна быть сбалансированной, с учетом интересов государства, граждан и бизнеса. "Важно, чтобы она обеспечивала в том числе доходные источники для реализации всех приоритетных общенациональных целей", - сказал политик. Как для палаты регионов, "для нас принципиально, чтобы фискальная система способствовала устранению неравенства в развитии разных регионов и повышению уровня жизни граждан", пояснил Журавлев. Когда речь идёт о прогрессивной шкале налогообложения, это не только вопрос перераспределения налоговой нагрузки, но и вопрос поддержки тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, прежде всего, семей с детьми, добавил сенатор. "Важно, чтобы сами налогоплательщики видели, на какие цели идут их средства. А они должны быть направлены на социальные направления, на перестройку экономики, поддержку ключевых отраслей, развитие инфраструктуры и так далее", - подчеркнул вице-спикер Совфеда. По его словам, надо стимулировать малый бизнес к развитию. И в то же время исключить практику дробления компаний, предусмотреть амнистию для тех, кто выйдет из тени, как поручил президент, отметил Журавлев. "Во-вторых, условия должны быть предсказуемы и стабильны. Мы, например, гарантировали некоторым инвесторам, которые вкладывались в важные для страны проекты, неизменность условий ведения бизнеса. Этот подход должен быть сохранен", - уверен политик. В-третьих, считает он, надо налоговыми мерами "поощрять бизнес, который вкладывает средства в развитие страны, в города присутствия, благотворительность, а не выводит их за рубеж". "Все эти основные принципы должны найти отражение в новой концепции модернизации налоговой системы, чтобы налогоплательщики, общество сами считали ее справедливой", - заключил Журавлев.
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совфед, россия
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. У общества существует запрос на изменение налоговой системы, запрос на социальную справедливость, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не поддерживает повышение НДС. По его словам, министерство будет предлагать "разумную прогрессию" по НДФЛ, а все дополнительные доходы пойдут на решение социальных проблем.
"Такой запрос у общества сформировался давно. Это, прежде всего, запрос на социальную справедливость", - сказал Журавлев, отвечая на вопрос, есть ли запрос общества на изменение налоговой системы.
По его словам, справедливая налоговая система должна быть сбалансированной, с учетом интересов государства, граждан и бизнеса. "Важно, чтобы она обеспечивала в том числе доходные источники для реализации всех приоритетных общенациональных целей", - сказал политик.
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Как для палаты регионов, "для нас принципиально, чтобы фискальная система способствовала устранению неравенства в развитии разных регионов и повышению уровня жизни граждан", пояснил Журавлев.
Когда речь идёт о прогрессивной шкале налогообложения, это не только вопрос перераспределения налоговой нагрузки, но и вопрос поддержки тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, прежде всего, семей с детьми, добавил сенатор. "Важно, чтобы сами налогоплательщики видели, на какие цели идут их средства. А они должны быть направлены на социальные направления, на перестройку экономики, поддержку ключевых отраслей, развитие инфраструктуры и так далее", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
По его словам, надо стимулировать малый бизнес к развитию. И в то же время исключить практику дробления компаний, предусмотреть амнистию для тех, кто выйдет из тени, как поручил президент, отметил Журавлев. "Во-вторых, условия должны быть предсказуемы и стабильны. Мы, например, гарантировали некоторым инвесторам, которые вкладывались в важные для страны проекты, неизменность условий ведения бизнеса. Этот подход должен быть сохранен", - уверен политик.
В-третьих, считает он, надо налоговыми мерами "поощрять бизнес, который вкладывает средства в развитие страны, в города присутствия, благотворительность, а не выводит их за рубеж".
"Все эти основные принципы должны найти отражение в новой концепции модернизации налоговой системы, чтобы налогоплательщики, общество сами считали ее справедливой", - заключил Журавлев.
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