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"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе
"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе
Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:58+0300
2024-05-23T17:03+0300
налоги
госдума
владислав даванков
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме."Сейчас все сводится к простой формуле: богатые должны платить больше. Это справедливо, но главный вопрос, кто такой богатый", - заявил первый замглавы фракции "Новые люди", зампред Госдумы Владислав Даванков, говоря об НДФЛ. Фракция, по его словам, предлагает не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, а если говорить о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения, и граждане с невысоким доходом должны платить меньше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В странах "двадцатки" мы единственные, у кого плоская система налогообложения, в странах "семерки" меньше 52% максимального порога нет", заметил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Фракция, по его словам, выступает за многоуровневую шкалу НДФЛ. "Мы разные предлагали – и до 28%, и до 35%, и до 45%", - напомнил он. Но в любом случае, кто получает лишь минимальный размер оплаты труда, не должны этот налог платить, подчеркнул коммунист."Все граждане должны платить налоги, но для тех, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, надо оставлять все зарабатываемые родителями деньги в семейном кошельке. И предусмотреть дополнительные налоговые вычеты, например на оплату ЖКХ", - сказал, выступая от фракции ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. "Все говорят о демографии и это правильно, но тогда и налоги не надо повышать для тех, у кого больше двух детей, прорабатывать механизмы налоговых вычетов. Учителя и врачи уже даже не обсуждаются, их повышение коснуться точно не должно", - полагает, в свою очередь Даванков.Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) предлагает снизить НДС с 20% до 15%, сообщил ее руководитель Сергей Миронов, напомнив, что, исходя из мировой практики, снижение этого налога на 1% ведет к увеличению ВВП также на 1%. "В этом году завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли, и мы считаем, что этот маневр нужно раз и навсегда отменять и забыть его совсем", - добавил он. Миронову также непонятно, почему из-под налога на сверхприбыль выведены угольные и нефтегазовые компании, а также банк. Глава СРЗП, обратив также внимание на рост доходов букмекеров, предложил их "немножко раскулачивать".А "Новые люди" считают, что при совершенствовании налогового законодательства нужен механизм учета всех прямых и не прямых инвестиций в технологические стартапы, социальные и благотворительные проекты за последние 10 лет. "Для ответственного бизнеса налоги установить с учетом отраслевых особенностей и зачатки этого уже есть, например, мы обнулили НДС для туристической сферы. А для тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей, наоборот, повысить сильнее, в этом и есть справедливость", - отметил Даванков. А для ряда стратегических отраслей (IT, искусственный интеллект, роботизация, образование, медицина) не нужно повышать налоги, а, наоборот, делать их более привлекательными для инвестиций, считает он."Сегодня безусловно, бизнес со многом социально ориентирован, и предприниматели понимают, что их благополучие зависит, в том числе, и от общего состояния населения нашей страны, благополучия каждого человека в России. Поэтому и сегодня подход к изменениям налогового законодательства, к настройке совершенно другой", - согласен первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков. При этом он заверил, что фракция "Единая "Россия" сделает все для того, чтобы необходимые изменения в налоговое законодательство были приняты в эту весеннюю сессию, чтобы бизнес смог подготовиться к их введению.
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госдума, владислав даванков, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Госдума, Владислав Даванков, прогрессивная шкала НДФЛ
16:58 23.05.2024 (обновлено: 17:03 23.05.2024)
 
"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе

Даванков об изменениях налоговой системы: главный вопрос - кто такой богатый

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Позиция думских фракций по вопросам совершенствования налоговой системы РФ была представлена их представителями в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме.
"Сейчас все сводится к простой формуле: богатые должны платить больше. Это справедливо, но главный вопрос, кто такой богатый", - заявил первый замглавы фракции "Новые люди", зампред Госдумы Владислав Даванков, говоря об НДФЛ. Фракция, по его словам, предлагает не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, а если говорить о прогрессивной шкале налогообложения, то она должна работать не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения, и граждане с невысоким доходом должны платить меньше.
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"В странах "двадцатки" мы единственные, у кого плоская система налогообложения, в странах "семерки" меньше 52% максимального порога нет", заметил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Фракция, по его словам, выступает за многоуровневую шкалу НДФЛ. "Мы разные предлагали – и до 28%, и до 35%, и до 45%", - напомнил он. Но в любом случае, кто получает лишь минимальный размер оплаты труда, не должны этот налог платить, подчеркнул коммунист.
"Все граждане должны платить налоги, но для тех, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 тысяч рублей, надо оставлять все зарабатываемые родителями деньги в семейном кошельке. И предусмотреть дополнительные налоговые вычеты, например на оплату ЖКХ", - сказал, выступая от фракции ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. "Все говорят о демографии и это правильно, но тогда и налоги не надо повышать для тех, у кого больше двух детей, прорабатывать механизмы налоговых вычетов. Учителя и врачи уже даже не обсуждаются, их повышение коснуться точно не должно", - полагает, в свою очередь Даванков.
Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) предлагает снизить НДС с 20% до 15%, сообщил ее руководитель Сергей Миронов, напомнив, что, исходя из мировой практики, снижение этого налога на 1% ведет к увеличению ВВП также на 1%. "В этом году завершается налоговый маневр в нефтяной отрасли, и мы считаем, что этот маневр нужно раз и навсегда отменять и забыть его совсем", - добавил он. Миронову также непонятно, почему из-под налога на сверхприбыль выведены угольные и нефтегазовые компании, а также банк. Глава СРЗП, обратив также внимание на рост доходов букмекеров, предложил их "немножко раскулачивать".
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
15:19
А "Новые люди" считают, что при совершенствовании налогового законодательства нужен механизм учета всех прямых и не прямых инвестиций в технологические стартапы, социальные и благотворительные проекты за последние 10 лет. "Для ответственного бизнеса налоги установить с учетом отраслевых особенностей и зачатки этого уже есть, например, мы обнулили НДС для туристической сферы. А для тех, кто зарабатывал здесь, а тратил за границей, наоборот, повысить сильнее, в этом и есть справедливость", - отметил Даванков. А для ряда стратегических отраслей (IT, искусственный интеллект, роботизация, образование, медицина) не нужно повышать налоги, а, наоборот, делать их более привлекательными для инвестиций, считает он.
"Сегодня безусловно, бизнес со многом социально ориентирован, и предприниматели понимают, что их благополучие зависит, в том числе, и от общего состояния населения нашей страны, благополучия каждого человека в России. Поэтому и сегодня подход к изменениям налогового законодательства, к настройке совершенно другой", - согласен первый вице-спикер Госдумы, единоросс Александр Жуков. При этом он заверил, что фракция "Единая "Россия" сделает все для того, чтобы необходимые изменения в налоговое законодательство были приняты в эту весеннюю сессию, чтобы бизнес смог подготовиться к их введению.
 
НалогиГосдумаВладислав Даванковпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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