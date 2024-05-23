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Совдир "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совдир "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2024, ПРАЙМ
Совдир "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Норникеля" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:03+0300
2024-05-23T10:03+0300
2024-05-23T10:21+0300
норникель
дивиденды
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания."Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2023 года", - говорится в сообщении."Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое ... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование ... Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28 июня 2024 года", - добавляется в компании.Повестка собрания включает утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ГМК "Норильский никель" за 2023 год, вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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норникель, дивиденды
Совдир "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совдир "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сообщила компания.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2023 года", - говорится в сообщении.
"Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое ... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование ... Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 28 июня 2024 года", - добавляется в компании.
Повестка собрания включает утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ГМК "Норильский никель" за 2023 год, вопрос о выплате дивидендов компании по результатам 2023 года и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.