https://1prime.ru/20240523/pozhar-848427822.html
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье - 23.05.2024, ПРАЙМ
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:37+0300
2024-05-23T09:37+0300
2024-05-23T09:51+0300
происшествия
россия
пожар
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_3a9ee37094b697d11dda8702acc8e2f9.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах.Согласно данным экстренных служб, в СНТ Снигирь, расположенном в Истринском районе Московской области, сгорел двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров."В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую РБ. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал", — сообщили агентству.Кроме того, Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится проверка для установления всех обстоятельств пожара.
https://1prime.ru/20240522/pozhar-848413680.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пожар, новости
Происшествия, РОССИЯ, пожар, Новости
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах.
Согласно данным экстренных служб, в СНТ Снигирь, расположенном в Истринском районе Московской области, сгорел двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров.
"В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую РБ. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал", — сообщили агентству.
Кроме того, Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится проверка для установления всех обстоятельств пожара.
Пожар произошел в поезде в Подмосковье, его ликвидировали, сообщили в МЧС