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Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье - 23.05.2024, ПРАЙМ
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T09:37+0300
2024-05-23T09:51+0300
происшествия
россия
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новости
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах.Согласно данным экстренных служб, в СНТ Снигирь, расположенном в Истринском районе Московской области, сгорел двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров."В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую РБ. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал", — сообщили агентству.Кроме того, Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится проверка для установления всех обстоятельств пожара.
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россия, пожар, новости
Происшествия, РОССИЯ, пожар, Новости
09:37 23.05.2024 (обновлено: 09:51 23.05.2024)
 
Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах.
Согласно данным экстренных служб, в СНТ Снигирь, расположенном в Истринском районе Московской области, сгорел двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров.
"В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую РБ. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал", — сообщили агентству.
Кроме того, Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится проверка для установления всех обстоятельств пожара.
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