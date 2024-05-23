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Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье - 23.05.2024, ПРАЙМ

Шесть человек погибли при пожаре в СНТ в Подмосковье

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T09:37+0300

2024-05-23T09:37+0300

2024-05-23T09:51+0300

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом агентству РИА Новости заявили в экстренных службах.Согласно данным экстренных служб, в СНТ Снигирь, расположенном в Истринском районе Московской области, сгорел двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров."В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована в Красногорскую РБ. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал", — сообщили агентству.Кроме того, Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, проводится проверка для установления всех обстоятельств пожара.

https://1prime.ru/20240522/pozhar-848413680.html

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россия, пожар, новости