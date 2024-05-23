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Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми
Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми - 23.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми
Количество погибших при пожаре в доме под Истрой достигло восьми, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:14+0300
2024-05-23T13:14+0300
происшествия
подмосковье
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Количество погибших при пожаре в доме под Истрой достигло восьми, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.Пожар произошел в частном доме в СНТ под Истрой Московской области. Как сообщала прокуратура, в доме незаконно проживали мигранты, был возбуждено уголовное дело."Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - отметили в МЧС.
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подмосковье, мчс
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, МЧС
13:14 23.05.2024
 
Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми

МЧС: число погибших при пожаре в частном доме в СНТ под Истрой возросло до восьми

© Фото : МЧС РФПожар в СНТ Снегирь в Подмосковье
Пожар в СНТ Снегирь в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Количество погибших при пожаре в доме под Истрой достигло восьми, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.
Пожар произошел в частном доме в СНТ под Истрой Московской области. Как сообщала прокуратура, в доме незаконно проживали мигранты, был возбуждено уголовное дело.
"Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - отметили в МЧС.
 
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