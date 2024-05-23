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Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми

Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми - 23.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при пожаре в частном доме под Истрой возросло до восьми

Количество погибших при пожаре в доме под Истрой достигло восьми, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:14+0300

2024-05-23T13:14+0300

2024-05-23T13:14+0300

происшествия

подмосковье

мчс

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Количество погибших при пожаре в доме под Истрой достигло восьми, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.Пожар произошел в частном доме в СНТ под Истрой Московской области. Как сообщала прокуратура, в доме незаконно проживали мигранты, был возбуждено уголовное дело."Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - отметили в МЧС.

подмосковье

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подмосковье, мчс